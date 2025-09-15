Ni exótica ni milagrosa: esta es la verdad sobre los beneficios de la sal rosa que todos alaban

Hay ingredientes que, por su apariencia o procedencia exótica, conquistan las cocinas mucho antes de pasar el filtro de la ciencia. Es lo que ha ocurrido con la sal rosa del Himalaya, ese polvo mineral que adorna molinillos transparentes y etiquetas prometedoras en herbolarios y supermercados. Pero lo que no se ve en esos envases de color pastel es lo que verdaderamente importa, es decir, su impacto sobre la salud cardiovascular.

La doctora Angélica Figueroa, cardióloga y divulgadora especializada en prevención, lleva tiempo escuchando la misma frase en consulta: “He dejado la sal común y ahora uso sal del Himalaya, porque es más sana”.

Pero la evidencia médica le obliga a matizar con contundencia. “Estoy cansada de escuchar en consulta día tras día que la sal rosa del Himalaya es mejor para el corazón. La realidad es que no es tan diferente de la sal común”, afirma.

Minerales en miniatura

La creencia popular de que la sal del Himalaya protege el corazón se basa, en parte, en su contenido mineral. Aunque es cierto que contiene potasio, magnesio o calcio, pero no en la cantidad que muchos creen.

Sal himalaya / Casa Pià

“Contiene esos minerales, pero en cantidades tan pequeñas que no generan un beneficio real”, señala la doctora Figueroa. El verdadero protagonista de esta historia no es el magnesio sino el sodio, el mismo que encontramos en la sal común, y el que está directamente relacionado con la hipertensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

“Lo que sí contienen en abundancia, al igual que la sal de mesa, es sodio. Y el exceso de sodio es lo que aumenta la tensión arterial y el riesgo de enfermedades del corazón”, advierte.

Cuando el grano grande engaña

Más allá de su composición química, hay otro detalle que suele pasar desapercibido: la forma del grano. Un reciente estudio advirtió que las sales “gourmet” como la rosada o la marina pueden inducir a un consumo excesivo de sal sin que lo notemos.

“Este tipo de sales puede hacernos consumir más sodio sin darnos cuenta porque sus granos son más grandes, decorativos, y pensamos que echamos poca cantidad, pero terminamos echando más de la cuenta”, resume Figueroa. El gesto cotidiano de “espolvorear un poquito” puede convertirse en una trampa para la salud cardiovascular si no somos conscientes de las cantidades reales.

La OMS también lo deja claro: menos es más

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 5 gramos de sal al día, el equivalente a una cucharadita de café de sal fina. Esta cifra tiene un motivo claro, puesto que se busca prevenir la hipertensión y reducir el riesgo de infartos, ictus y enfermedades renales.

Pero incluso respetando esa cantidad máxima diaria, el aporte de minerales que puede darnos la sal rosada es prácticamente irrelevante. Por tanto, el cambio de sal no sustituye a una alimentación rica en vegetales, legumbres, frutas o frutos secos.

“No, la sal del Himalaya no protege tu corazón más que la sal común. Para cuidar tu salud cardiovascular, usa sal en moderación, independientemente de cuál sea su color o su procedencia”, concluye.

Origen milenario, efecto moderno

Es cierto que la sal rosa tiene un origen fascinante. Se extrae de yacimientos fósiles ubicados en las remotas montañas del actual Pakistán, en plena cordillera del Himalaya. Allí, hace más de 250 millones de años, océanos primitivos cubrían la región. Al evaporarse, dejaron depósitos minerales que permanecieron inalterados durante millones de años, consolidando así uno de los productos más antiguos que hoy encontramos en nuestras mesas.

La sal del Himalaya puede tener un pasado fascinante, una apariencia seductora y un lugar privilegiado en la despensa. Pero cuando se trata de cuidar el corazón, no hay truco de marketing que sustituya la ciencia. Lo que de verdad marca la diferencia no es el color de la sal sino la cantidad que eliges usar cada día. La clave sigue siendo una alimentación equilibrada y baja en sodio, acompañada de ejercicio regular y revisiones médicas.