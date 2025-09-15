Miodrag Borges, especialista en el cuidado de la microbiota de Canarias, destapa el engaño que sufren los consumidores: por qué las carnes extratiernas del supermercado no son lo que parecen

Las carnes envasadas que se encuentran en el supermercado son una excelente alternativa para quienes no tienen una carnicería cercana, ya que vienen listas para cocinarse fácilmente en el horno, la freidora de aire o la plancha. Sin embargo, algunos de estos productos ofrecen más que el alimento fresco que prometen, porque muchas carnes etiquetadas como extratiernas están tratadas con aditivos para potenciar su sabor, lo cual podría representar un riesgo para nuestra salud. Así lo explica Miodrag Borges (@Microbiotadesdecero), Técnico Superior en Dietética y especialista en microbiota de Canarias.

Los productos frescos de los supermercados podrían no ser tan saludables como aparentan. Las técnicas de venta sugieren "que se trata de un animal diferente o de un corte especial", como empieza diciendo el experto. "Lo siento, pero estás equivocado, porque estás comprando una carne que ha sido tratada industrialmente mediante un proceso de ablandamiento para mejorar su textura", explica Miodrag Borges.

Agencia Atlas

Estas carnes, que parecen ser una opción más entre las disponibles, contienen aditivos que las empresas productoras incorporan para mejorar su sabor y apariencia, haciéndolas así más atractivas para la vista de los consumidores.

Carne con agua y aditivos añadidos

El objetivo de estas técnicas no es mejorar la calidad natural del producto, sino alterar su textura y retención de agua. Para conseguirlo, a la carne se le inyecta una salmuera junto con otros aditivos como estabilizantes, antioxidantes, aromas, azúcar o correctores de acidez. "Lo normal es que a estos productos se les haya añadido agua y sal para dar ese extra de jugosidad", advierte Borges.

Un ejemplo habitual son los escalopines de cerdo que se comercializan como "90 % carne" y que en realidad incluyen un 10 % de agua, sal, especias y otros compuestos. "Al final, lo que ocurre es que estás pagando agua con sal a precio de carne", recalca el técnico en Dietética.

Los envases son la clave de las ventas

El etiquetado de este tipo de carnes suele usar términos como "extra tierna", "jugosa" o "súper blanda", algo que está ligado a una estrategia de marketing que busca hacer más atractivo un producto para el consumidor medio. Los que vamos a comprar y vemos esas palabras tan aduladoras, confiamos en las marcas, sin leer los componentes de la etiqueta.

Los especialistas recomiendan observar detenidamente la lista de ingredientes para identificar cuándo la carne ha sido procesada con aditivos. En caso de que la etiqueta incluya compuestos distintos a la carne en sí, lo más probable es que estemos ante un producto manipulado para parecer más jugoso de lo que realmente es.

Miodrag Borges recomienda la carne fresca

El especialista en microbiota pide que evitemos comprar adobos industriales, marinados y extratiernos. "Si consumo carne, lo que quiero es carne, sin añadidos", explica Borges. La mejor opción siempre es ir a la carnicería, o en su defecto, optar por cortes frescos, sin procesar, y preparar en casa marinados o aliños caseros si se desea añadir sabor o jugosidad.

Las carnes frescas siempre son la mejor opción para nuestra salud / Freepik

Esto es muy importante, porque nos afectan directamente. Las carnes procesadas pueden resultar perjudiciales para la salud digestiva y el organismo en general. El exceso de sal y aditivos, como estabilizantes o antioxidantes artificiales, favorece la retención de líquidos, la hipertensión arterial y problemas gástricos como la acidez o la irritación estomacal.

Además, el consumo frecuente de carnes inyectadas con agua y compuestos químicos puede alterar la microbiota intestinal y generar una digestión más pesada, muy diferente a la de la carne fresca y natural.