¿Qué rasgos te hacen más propenso a ser infiel? La neurociencia responde

¿Somos fieles por elección o por temperamento? ¿Puede un rasgo de la personalidad predecir si alguien será infiel? Estas preguntas, que parecen más propias de sobremesas intensas o debates sin respuesta, están hoy en el foco de la psicología de la personalidad y la neurociencia conductual. Y según explica la divulgadora Raquel Mascaraque, hay ciertos rasgos que podrían inclinar la balanza aunque no lo decidan todo.

“Según algunos estudios aclara la alta extraversión y la alta apertura a la experiencia podrían estar relacionadas con una mayor propensión a la infidelidad. Pero ojo, esto no significa que quien sea extrovertido vaya a engañar, ni mucho menos”. Porque, como recuerda desde sus redes, “la personalidad no es una etiqueta fija”.

¿Qué es realmente la personalidad?

Lejos de ser un cliché de revista o una etiqueta zodiacal, la personalidad es, en palabras de Mascaraque, “un conjunto de rasgos y procesos psicológicos que nos hacen ser diferentes a los demás”. Se estructura sobre dos pilares:

El temperamento , que es más biológico, genético, innato

El carácter, moldeado por la cultura, la educación y el contexto

“La personalidad suele ser estable en el tiempo, pero también dinámica. Hay situaciones que pueden cambiar ciertos rasgos”, explica.

Los cinco grandes rasgos que definen cómo somos

La teoría más aceptada para entender y estudiar la personalidad es el modelo de los Big Five o Cinco Grandes. Estos son los cinco rasgos principales que, combinados, dan forma a nuestra forma de ser:

Extraversión

Tesón (responsabilidad, organización)

Amabilidad

Apertura a la experiencia

Neuroticismo (estabilidad emocional)

5 Grandes Rasgos de la Personalidad / Psiquiatra Marbella

Cada uno de estos rasgos tiene un espectro: puedes tenerlo alto o bajo, y eso cambia todo. Para explicar mejor estos polos, Mascaraque propone ejemplos reconocibles:

Alta extraversión : Will Smith es sociable, comunicativo, el alma de la fiesta.

: Will Smith es sociable, comunicativo, el alma de la fiesta. Baja extraversión: Keanu Reeves se caracteriza por ser discreto, reservado, calmado.

Keanu Reeves se caracteriza por ser discreto, reservado, calmado. Alta amabilidad: Dalái Lama, una persona altruista y empática.

Dalái Lama, una persona altruista y empática. Baja amabilidad : Risto Mejide, en su papel televisivo encarna un apepl brusco y directo.

: Risto Mejide, en su papel televisivo encarna un apepl brusco y directo. Alto tesón: Marie Kondo, persona disciplinada, obsesionada con el orden.

Marie Kondo, persona disciplinada, obsesionada con el orden. Bajo tesón: Homer Simpson, un personaje desorganizado y procrastinador.

Homer Simpson, un personaje desorganizado y procrastinador. Alto neuroticismo : Woody Allen figura ser ansioso e inseguro.

: Woody Allen figura ser ansioso e inseguro. Bajo neuroticismo: Tony Tovar destaca por ser imperturbable y relajado.

Tony Tovar destaca por ser imperturbable y relajado. Alta apertura : Tom Cruise, un papel más creativo que siempre busca experiencias nuevas.

: Tom Cruise, un papel más creativo que siempre busca experiencias nuevas. Baja apertura: Donald Trumpconservador, poco flexible.

Tom Cruise presenta 'Misión Imposible: Sentencia final' en Cannes / LP/DL`P

¿Y qué tiene que ver esto con la infidelidad?

Aquí viene el punto clave, ya que varios estudios psicológicos han intentado encontrar patrones entre ciertos rasgos y comportamientos de pareja, y algunos han hallado una posible correlación entre la infidelidad y la combinación de alta extraversión y alta apertura a la experiencia.

“Las personas con alta extraversión suelen ser más sociables, más expuestas a situaciones nuevas, y más abiertas a conectar con otras personas”, explica Mascaraque. “Y las personas con alta apertura tienden a buscar experiencias diferentes, lo que puede incluir rupturas de la norma”.Pero, insiste, esto no es una sentencia.“Una persona con alta extraversión que ha sido educada en valores donde la fidelidad es clave, probablemente nunca se plantee engañar a nadie”.

El entorno también importa

Porque no solo somos nuestros genes ni nuestra tendencia natural. Como recuerda la experta, la personalidad tiene un componente contextual. Es decir, la educación, las experiencias, la cultura, las relaciones y los valores recibidos también configuran cómo nos comportamos.

“A veces, una persona con alto tesón organizada, metódica podría ser infiel si ha desarrollado estrategias para ocultarlo. Al revés, alguien extrovertido puede ser totalmente fiel por elección consciente”.Es decir, la personalidad no determina, pero sí predispone.

Una estructura útil, pero no definitiva

El modelo Big Five ha sido ampliamente validado y utilizado para evaluaciones psicológicas, investigaciones científicas y análisis de conducta.

Sin embargo, no predice con exactitud absoluta. Sirve para entender tendencias, no para etiquetar a las personas como si fueran una fórmula matemática. “El cerebro y la personalidad son complejos”, recuerda Mascaraque. Por ende, no podemos reducir una infidelidad a un rasgo único.