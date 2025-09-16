¿Qué rasgos te hacen más propenso a ser infiel? La neurociencia responde
Una experta en neurociencia explica cómo ciertos rasgos podrían influir en la infidelidad
¿Somos fieles por elección o por temperamento? ¿Puede un rasgo de la personalidad predecir si alguien será infiel? Estas preguntas, que parecen más propias de sobremesas intensas o debates sin respuesta, están hoy en el foco de la psicología de la personalidad y la neurociencia conductual. Y según explica la divulgadora Raquel Mascaraque, hay ciertos rasgos que podrían inclinar la balanza aunque no lo decidan todo.
“Según algunos estudios aclara la alta extraversión y la alta apertura a la experiencia podrían estar relacionadas con una mayor propensión a la infidelidad. Pero ojo, esto no significa que quien sea extrovertido vaya a engañar, ni mucho menos”. Porque, como recuerda desde sus redes, “la personalidad no es una etiqueta fija”.
¿Qué es realmente la personalidad?
Lejos de ser un cliché de revista o una etiqueta zodiacal, la personalidad es, en palabras de Mascaraque, “un conjunto de rasgos y procesos psicológicos que nos hacen ser diferentes a los demás”. Se estructura sobre dos pilares:
- El temperamento, que es más biológico, genético, innato
- El carácter, moldeado por la cultura, la educación y el contexto
“La personalidad suele ser estable en el tiempo, pero también dinámica. Hay situaciones que pueden cambiar ciertos rasgos”, explica.
Los cinco grandes rasgos que definen cómo somos
La teoría más aceptada para entender y estudiar la personalidad es el modelo de los Big Five o Cinco Grandes. Estos son los cinco rasgos principales que, combinados, dan forma a nuestra forma de ser:
- Extraversión
- Tesón (responsabilidad, organización)
- Amabilidad
- Apertura a la experiencia
- Neuroticismo (estabilidad emocional)
Cada uno de estos rasgos tiene un espectro: puedes tenerlo alto o bajo, y eso cambia todo. Para explicar mejor estos polos, Mascaraque propone ejemplos reconocibles:
- Alta extraversión: Will Smith es sociable, comunicativo, el alma de la fiesta.
- Baja extraversión: Keanu Reeves se caracteriza por ser discreto, reservado, calmado.
- Alta amabilidad: Dalái Lama, una persona altruista y empática.
- Baja amabilidad: Risto Mejide, en su papel televisivo encarna un apepl brusco y directo.
- Alto tesón: Marie Kondo, persona disciplinada, obsesionada con el orden.
- Bajo tesón: Homer Simpson, un personaje desorganizado y procrastinador.
- Alto neuroticismo: Woody Allen figura ser ansioso e inseguro.
- Bajo neuroticismo: Tony Tovar destaca por ser imperturbable y relajado.
- Alta apertura: Tom Cruise, un papel más creativo que siempre busca experiencias nuevas.
- Baja apertura: Donald Trumpconservador, poco flexible.
¿Y qué tiene que ver esto con la infidelidad?
Aquí viene el punto clave, ya que varios estudios psicológicos han intentado encontrar patrones entre ciertos rasgos y comportamientos de pareja, y algunos han hallado una posible correlación entre la infidelidad y la combinación de alta extraversión y alta apertura a la experiencia.
“Las personas con alta extraversión suelen ser más sociables, más expuestas a situaciones nuevas, y más abiertas a conectar con otras personas”, explica Mascaraque. “Y las personas con alta apertura tienden a buscar experiencias diferentes, lo que puede incluir rupturas de la norma”.Pero, insiste, esto no es una sentencia.“Una persona con alta extraversión que ha sido educada en valores donde la fidelidad es clave, probablemente nunca se plantee engañar a nadie”.
El entorno también importa
Porque no solo somos nuestros genes ni nuestra tendencia natural. Como recuerda la experta, la personalidad tiene un componente contextual. Es decir, la educación, las experiencias, la cultura, las relaciones y los valores recibidos también configuran cómo nos comportamos.
“A veces, una persona con alto tesón organizada, metódica podría ser infiel si ha desarrollado estrategias para ocultarlo. Al revés, alguien extrovertido puede ser totalmente fiel por elección consciente”.Es decir, la personalidad no determina, pero sí predispone.
Una estructura útil, pero no definitiva
El modelo Big Five ha sido ampliamente validado y utilizado para evaluaciones psicológicas, investigaciones científicas y análisis de conducta.
Sin embargo, no predice con exactitud absoluta. Sirve para entender tendencias, no para etiquetar a las personas como si fueran una fórmula matemática. “El cerebro y la personalidad son complejos”, recuerda Mascaraque. Por ende, no podemos reducir una infidelidad a un rasgo único.
- La histórica Bodega echa el cierre tras la marcha de la empresa de queseros
- Los aguacates y los mangos vuelan en la feria de Mogán
- Detenido José, 'el del Buque', por tráfico de droga
- Buscan a un bañista desaparecido en el mar en Playa del Inglés
- La industria pesquera en el Puerto de Las Palmas: memoria de una época dorada
- ¿Cuáles son los servicios mínimos por la huelga del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas?
- Un vigilante agredido y una pelea grupal en las fiestas de Los Dolores de Schamann
- Binter lanza 'un mensaje de tranquilidad' a los músicos canarios ante la normativa que obliga a facturar sus instrumentos: 'Todo volverá a ser como antes