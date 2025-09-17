El dietista canario Miodrag Borges desmonta el mito que hay detrás del agua del grifo de Las Palmas de Gran Canaria: "Sí se puede beber"

Beber agua del grifo o no beberla, ese es uno de los grandes debates de muchos canarios. Cuando tenemos mucha sed y no encontramos una botella a mano, recurrir a un grifo suele ser la opción más rápida y accesible. Sin embargo, muchas personas prefieren evitar beber directamente de ahí, porque creen que el agua embotellada es de mejor calidad. A pesar de los numerosos estudios que avalan que el agua de Las Palmas de Gran Canaria es una de las mejores de España, son pocos los ciudadanos que la consumen. Para fomentar su uso y convencer a la gran mayoría, el dietista y especialista en microbiota Miodrag Borges, ha aclarado las dudas más comunes y ha defendido que el agua que llega a los hogares canarios es segura, potable y cumple estrictas normativas de regulación.

Borges recuerda que el agua del grifo en Canarias tiene todas las garantías de salubridad y seguridad, pero aun así, existen prejuicios sobre su sabor que hacen que muchos ciudadanos opten por la embotellada. Él insiste en que muchas personas desaprovechan ese producto 'gratis' que sale de los grifos de la cocina, los aseos o las fuentes públicas.

Los falsos mitos del agua del grifo

Muchas madres y abuelas han creído siempre que "el agua del grifo no se puede beber". Borges ha explicado que muchos niños canarios crecen así, por lo que conforme crecen optan por el agua embotellada para el consumo diario. Esta percepción errónea no se puede usar para los municipios de Canarias, porque las autoridades garantizan que el agua es 100% segura.

El experto recuerda que estas creencias están vinculadas a factores como el sabor fuerte que puede dejar la desalinización, la dureza del agua en determinadas zonas o la escasa mineralización en otras. También existen casos aislados en pueblos con redes antiguas o depósitos privados donde el agua puede presentar exceso de cloro o un gusto desagradable, pero en ningún caso esto significa que el agua no sea potable.

La calidad del agua del grifo en Canarias

Borges incide en que Las Palmas de Gran Canaria figura habitualmente en los rankings nacionales de mejor agua del grifo, como el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por esta razón, el técnico confirma "que no hay motivos para desconfiar".

Mejores aguas de grifo de Espana segun su sabor y dureza / OCU

Para que así sea, el proceso de desalinización es clave en el archipiélago, porque garantiza un suministro constante y seguro. Aunque esto puede alterar su sabor, Borges insiste en que la calidad y salubridad están garantizadas. Además, las normativas europeas establecen límites muy estrictos sobre la presencia de sustancias o contaminantes, por lo que el agua que llega a los hogares canarios es segura para el consumo. Sin embargo, la dureza es un factor clave para no convencer a todo el mundo.

Consejos y recomendaciones del dietista

Por todo lo anterior, Miodrag Borges es muy claro: "El agua en Las Palmas de Gran Canaria sí se puede beber con total seguridad". Además, el dietista recomienda hacer lo siguiente si quieres mejorar el sabor del agua del grifo:

Dejar reposar el agua en una jarra abierta durante unos minutos , lo que permite que parte del cloro se evapore y el sabor resulte más agradable.

, lo que permite que parte del cloro se evapore y el sabor resulte más agradable. Usar filtros domésticos certificados, especialmente en zonas donde el agua es muy dura o demasiado blanda tras la desalinización.

Borges insiste en que el agua embotellada no es una necesidad sanitaria, sino una preferencia cultural. "La mayoría de los ciudadanos la rechazan por costumbre o por sabor, pero la realidad es que el agua del grifo de Canarias es completamente segura", concluye este experto.