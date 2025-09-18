Una cucharada protege tu corazón: la ciencia confirma el poder del aceite de oliva virgen extra

En la sencillez de una cucharada se esconde un escudo poderoso. No tiene aspecto de medicina, no viene en cápsulas ni necesita receta. Basta con abrir una botella de aceite de oliva virgen extra, verter 15 mililitros y tomarlos en crudo. Según las últimas investigaciones de la Universidad de Harvard y el estudio PREDIMED, esa simple acción puede reducir un 30 % el riesgo de infarto y hasta un 28 % la probabilidad de morir por demencia.

El cardiólogo Aurelio Rojas lo explica con claridad: “Consumir al menos 15 ml de aceite de oliva virgen extra al día, una cucharada, tiene efectos protectores muy potentes. Pero tiene que ser virgen extra y en crudo. No vale cualquier aceite”.

Un alimento ancestral

La ciencia ha respaldado lo que ya sabían muchas generaciones en la cuenca del Mediterráneo: el aceite de oliva virgen extra (AOVE) es mucho más que una grasa saludable. Los polifenoles, el oleocantal y otros antioxidantes naturales presentes en su composición lo convierten en un aliado clave para reducir la inflamación de las arterias, estabilizar las placas de colesterol y proteger el sistema cardiovascular y neurológico.

“El efecto antiinflamatorio directo sobre la pared de nuestras arterias significa menor riesgo de rotura de placa e infarto, y menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia”, explica Rojas.

Aceite de oliva / PEXELS

El error más común

En los supermercados abundan las etiquetas con la palabra “oliva”, pero no todas las botellas son iguales. El cardiólogo insiste: “Mucha gente comete el error de usar cualquier aceite. Solo el virgen extra conserva intactos los antioxidantes naturales. Y siempre debe tomarse en crudo. Freír con él está bien, pero si queremos aprovechar todos sus beneficios, hay que añadirlo después de cocinar o tomarlo solo”.

Los aceites refinados pierden gran parte de su valor nutricional durante el procesamiento, mientras que el virgen extra se obtiene mediante prensado en frío y sin aditivos.

Corazón, cerebro y algo más

Además de sus efectos cardioprotectores y neuroprotectores, el AOVE refuerza el sistema inmunológico, ayuda a controlar el peso, mejora el estado de ánimo y hasta reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Estudios recientes han demostrado que las personas que siguen una dieta mediterránea rica en aceite de oliva presentan menores niveles de depresión y mejores marcadores de salud mental.

“Tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer”, resume Aurelio Rojas. “Una simple cucharada diaria puede marcar la diferencia a largo plazo”.

¿Cómo integrarlo en tu día a día?

La clave está en la constancia, se recomienda tomar una cucharada al día en el desayuno, en ensaladas, sobre verduras ya cocidas o simplemente con pan integral. Si se quiere maximizar el efecto, es preferible evitar mezclarlo con productos ultraprocesados o con exceso de azúcar.

Organismos como la FDA (EE.UU.) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también lo avalan como consumir alrededor de 20 gramos diarios de AOVE contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares e inflamatorias.

El AOVE no es una cura mágica, pero sí una herramienta potente dentro de un estilo de vida saludable. Combinado con ejercicio moderado, descanso adecuado y una alimentación basada en productos frescos, sus efectos se multiplican.

“El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares de la prevención en salud cardiovascular. La diferencia entre usarlo o no puede ser cuestión de años de vida con calidad”, concluye Rojas.