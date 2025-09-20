Por qué sentimos vértigo: la confusión que engaña a nuestro cerebro

El vértigo es una de esas sensaciones que parecen pura emoción, como el miedo a las alturas, pero en realidad es un fenómeno neurológico muy preciso. Se trata de una ilusión de movimiento: sentimos que giramos o que el mundo se desplaza, aunque estemos quietos. Para entenderlo hay que mirar dentro de nuestro sistema de equilibrio, una red de órganos y nervios que trabajan en equipo y que, cuando se contradicen, generan esa experiencia desconcertante.

Nuestro equilibrio se apoya principalmente en dos sistemas clave. El primero es la vista, que nos ofrece referencias del entorno: líneas, puntos fijos, horizonte, luz y sombras. El segundo es el oído interno, en concreto el sistema vestibular, formado por canales semicirculares y pequeñas cavidades llamadas utrículo y sáculo, que registran los movimientos de la cabeza y la posición respecto a la gravedad. A esto se suma la propiocepción, la información que aportan músculos y articulaciones, pero la interacción decisiva sucede entre la visión y el oído interno.

Por qué aparece el vértigo al mirar al vacío

Cuando nos asomamos a un precipicio o miramos desde un rascacielos, la vista se queda sin referencias cercanas y claras. El horizonte se aleja, el suelo parece perderse, y el cerebro interpreta que podríamos estar cayendo. Al mismo tiempo, el oído interno no detecta movimiento: sus sensores le dicen que estamos quietos. Esa contradicción es el punto de partida del vértigo. El cerebro, incapaz de reconciliar señales opuestas, crea la sensación de giro o caída. El resultado es la conocida sensación de vacío, a menudo acompañada de sudor, náuseas o inestabilidad.

Este fenómeno se intensifica por la reacción de defensa del organismo. Ante lo que percibe como un riesgo, el cuerpo libera adrenalina y otras hormonas del estrés para ponernos en alerta: se acelera el pulso, aumenta la tensión muscular y la respiración se hace más rápida. Es una respuesta similar a la de cualquier situación de peligro, pero aquí el desencadenante es una confusión sensorial, no un movimiento real.

Vértigo: más allá del miedo a las alturas

El vértigo no es solo un episodio puntual al mirar al vacío. Puede presentarse en contextos cotidianos, incluso en interiores, y muchas veces obedece a causas médicas específicas. El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es el más común: ocurre cuando diminutos cristales de carbonato de calcio, llamados otolitos, se desprenden dentro del oído interno y se desplazan a los canales semicirculares, estimulándolos de manera errática. Basta un giro de cabeza para que aparezca un episodio breve pero intenso.

Otras causas son la neuritis vestibular o la laberintitis, inflamaciones que alteran la señal del nervio vestibular, y la enfermedad de Ménière, en la que un desequilibrio de líquidos en el oído provoca vértigo recurrente, zumbidos y pérdida de audición. El envejecimiento también influye: con los años, el sistema vestibular se desgasta y la visión pierde nitidez, lo que facilita las discrepancias de información.

Lo que dice la ciencia

Diversas investigaciones científicas respaldan estos datos. Un estudio europeo coordinado por la Universidad Pompeu Fabra dentro del proyecto PROVIDE analiza desde una perspectiva genética y clínica los trastornos vestibulares y su impacto en la calidad de vida de los pacientes (UPF).

Un metaanálisis publicado en Communications Biology identificó variantes de ADN asociadas a casos de VPPB en poblaciones europeas. En el ámbito clínico, un amplio estudio alemán mostró que más de la mitad de los pacientes que consultaban por mareos presentaban trastornos vestibulares periféricos, confirmando la importancia del oído interno como origen principal.

También en España, la validación de la European Evaluation of Vertigo facilita medir la severidad de los síntomas en población hispanohablante y mejorar el seguimiento médico.

Tratamientos y terapias eficaces

Frente al vértigo, la ciencia ofrece soluciones concretas. Las maniobras de reposicionamiento, como la de Epley o la de Semont, recolocan los otolitos y suelen resolver los episodios de VPPB de manera rápida y eficaz.

La rehabilitación vestibular, un conjunto de ejercicios de equilibrio para entrenar al cerebro a compensar la discrepancia entre visión y oído interno, ha demostrado reducir los síntomas en pacientes crónicos, como recoge una revisión científica publicada en Frontiers in Neurology (PMC). Estas terapias no solo alivian la sensación de movimiento, sino que reducen el riesgo de caídas y mejoran la estabilidad.

Un fenómeno complejo pero comprensible

Aunque muchas personas asocian el vértigo al miedo a las alturas, en realidad se trata de una confusión sensorial compleja. Mirar al vacío puede ser el desencadenante perfecto porque priva a la vista de referencias, pero la raíz está en cómo el cerebro procesa la información de distintos sentidos y en cómo el cuerpo reacciona para protegernos.

Entender este mecanismo es clave para diferenciar un simple episodio de vértigo de un trastorno vestibular que requiera atención médica.

Así, lo que experimentamos como un súbito “temblor del mundo” es en realidad el resultado de una red de sensores que, ante señales contradictorias, nos alerta para evitar un peligro imaginario. El vértigo es una defensa natural que se activa cuando el cerebro, confundido por su propia información, cree que el suelo ha desaparecido bajo nuestros pies.