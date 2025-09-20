¿No tienes tiempo? Este hábito simple reduce a la mitad el riesgo de infarto
El cardiólogo Aurelio Rojas comparte una rutina eficaz para proteger tu corazón sin necesidad de ir al gimnasio
Los infartos no siempre llegan con un dolor en el pecho. A veces, es el cansancio que no se va, el insomnio que se repite cada noche o el estrés que aprieta como una mano invisible. Son señales silenciosas, síntomas cotidianos que el corazón lanza sin hacer ruido hasta que ya es tarde.
Para el cardiólogo Aurelio Rojas, la prevención no está en tratamientos milagrosos ni en entrenamientos imposibles. Está en moverse con intención, y sobre todo, en aplicar una fórmula concreta: 7-11-4.
¿En qué consiste la regla 7-11-4?
Aurelio lo explica con ejemplos prácticos de vida real, pensados para cualquier persona que no tiene horas libres, pero sí ganas de mejorar:
- 7.000 pasos al día: puedes lograrlos caminando al trabajo, aparcando más lejos o bajándote una parada antes de la guagua. El objetivo no es batir récords, sino moverse más.
- 11 minutos de actividad intensa: caminar rápido, subir escaleras, cargar la compra o pasear al perro. “Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos”, recomienda. No hace falta entrenar duro, solo activar el cuerpo.
- 4 días de fuerza por semana: planchas, flexiones, sentadillas en casa, sin pesas, sin máquinas. “No quiero que te conviertas en un culturista, sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo: el músculo”, afirma.
La eficacia de esta rutina no es una opinión, sino una evidencia respaldada por estudios de alto impacto. El propio Rojas cita tres referencias clave:
- JAMA 2021: caminar 7.000 pasos diarios reduce la mortalidad significativamente.
- BMJ 2019: 11 minutos de actividad intensa al día disminuyen el riesgo de muerte prematura.
- AJE 2018: entrenar fuerza 4 veces por semana reduce el riesgo de infarto y cáncer.
No hacer nada sí es un riesgo
“Tu estilo de vida actual va a acabar destrozando tu corazón si no haces cambios”, advierte el cardiólogo. La amenaza no es lejana: infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca pueden ser la consecuencia directa de la inacción.
Pero la buena noticia, insiste, es que el cambio es mínimo comparado con el beneficio: “Aplicarla es tan sencillo y tan útil que, además, obtendrás más energía en tu día a día”. También mejora el descanso y reduce el cortisol, esa hormona del estrés que cuando se mantiene alta daña silenciosamente órganos vitales.
Rojas no solo habla desde el estudio, sino desde la experiencia clínica. “Como cardiólogo, te aseguro que no existe mejor tratamiento para reducir el cortisol, controlar el estrés crónico y proteger tu corazón. Además, dormirás mejor y tendrás más energía cada día”, afirma.
