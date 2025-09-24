"La ciencia dice que ellas lo necesitan más": así es como un suplemento clave mejora fuerza, ánimo y salud

Durante años, la creatina fue asociada casi exclusivamente a culturistas y gimnasios. Polvo blanco, batidos postentreno, músculos hinchados, pero esa imagen empieza a desmoronarse. Según la cardióloga Angélica Figueroa, las mujeres especialmente las mayores de 40 son quienes más podrían beneficiarse de este suplemento natural.

“La creatina no es solo para hombres musculosos. Las mujeres la necesitan incluso más, y no lo saben”, advierte Figueroa.

Se trata de una molécula que el cuerpo produce de forma natural en el hígado, los riñones y el páncreas. El 95 % se almacena en los músculos, pero también se encuentra en el cerebro. Y aunque la ingerimos en pequeñas dosis a través de la carne y las vísceras, hay algo que cambia con la edad: la producción endógena desciende, y la absorción empeora con los cambios hormonales.

Menopausia, fatiga y niebla mental

La menopausia es un punto de inflexión en la fisiología femenina. El déficit energético del cerebro durante la fase lútea, por ejemplo, puede provocar fatiga, neblina mental o bajones anímicos. Durante esa semana previa a la menstruación, el cerebro necesita más ATP, es decir, la molécula de energía celular que permite a todas las células realizar sus funciones vitales. La creatina ayuda a compensar ese déficit y mejora el estado de ánimo y la claridad mental.

Pero sus beneficios no se limitan al sistema nervioso. También modula la inflamación, refuerza el sistema inmune y favorece la hidratación celular, actuando como un osmoprotector natural.

Más allá del gimnasio: músculo, hueso y corazón

La ciencia del deporte ya la considera uno de los suplementos estrella. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) la clasifica como suplemento de categoría A por su efecto ergogénico demostrado:

Mejora el rendimiento durante el ejercicio.

durante el ejercicio. Aumenta la masa muscular y la fuerza.

Protege las articulaciones y la salud ósea.

Mejora la sensibilidad a la insulina, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2.

ayudando a prevenir la diabetes tipo 2. Podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mejora la memoria y atención.

Y todo esto con mayor eficacia en mujeres, ya quetenemos reservas naturales de creatina inferiores a las de los hombres, lo que significa que respondemos mejor a la suplementación.

¿Es seguro tomar creatina, el suplemento para ganar fuerza y masa muscular? / Freepik

Dosis diaria, beneficios acumulados

Para notar sus efectos, hay que mantener la constancia. La creatina funciona cuando se saturan los depósitos, así que debe tomarse todos los días, explica Figueroa.

La forma más eficaz y segura es el monohidrato de creatina, que ha demostrado ser estable, barato y sin efectos secundarios en dosis adecuadas. Su uso está avalado por décadas de investigación científica.

Creatina para la longevidad femenina

Entre sus beneficios menos conocidos está la prevención de la sarcopenia, esa pérdida de masa y fuerza muscular que llega con la edad, y que afecta especialmente a las mujeres postmenopáusicas.“La creatina puede ayudar a conservar músculo, mejorar la movilidad y favorecer un envejecimiento saludable”, concluye Figueroa.

Por todo ello, lo que antes se creía exclusivo de deportistas, se revela ahora como una herramienta potente de salud integral femenina. El cuerpo cambia, sí, pero también puede fortalecerse desde dentro.