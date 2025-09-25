José Luis Marín, psiquiatra: "Todo nuestro sistema nervioso se nutre de lo que comemos"

Según varios estudios, el desayuno es la comida más importante del día porque es el primer alimento que se ingiere y resulta fundamental para afrontar la jornada con energía.

Sin embargo, esto no significa comer en exceso ni optar por productos cargados de azúcares, que lejos de aportar vitalidad provocan el efecto contrario. Por ello, no todos los desayunos son válidos, ya que deben cumplir ciertas pautas para que sean realmente nutritivos y energéticos.

Tómate tu tiempo

No es recomendable levantarse con prisas y salir corriendo a los sitios sin llevar nada en el cuerpo. Lo ideal es despertarse 15 minutos antes para organizar el día y dedicar al desayuno su espacio y así poder planificar el tiempo. Es bueno tomarse mínimo "media hora de reloj" para el desayuno, en compañía o mientras se lee, así se convertirá en un momento de calma y reflexión.

"Yo cuando viajo solo me tomo 40 minutos desayunando solo, con la novela que esté leyendo en ese momento en el iPad", comenta el especialista. Dedicar ese tiempo a uno mismo ayuda a empezar el día con calma y disfrute, algo esencial en la sociedad actual.

El desayuno y la salud

Empezar el día con una comida de calidad disminuye el riesgo de sufrir enfermedades, según un estudio realizado por Natural Library of Medicine. Lo más importante es que el desayuno este compuesto por alimentos saludables.

"Tostadas de pan con aguacate, jamón, una anchoa, algo de pescado azul, café con leche o alguna infusión y una pieza de fruta", describe Marín como el desayuno perfecto. Esta combinación te ayudará a activar el metabolismo, favorecer la quema de calorías durante el día y mejora el estado de ánimo, el rendimiento físico e intelectual.

No hacerlo puede provocar el efecto contrario. "Todo nuestro sistema nervioso, al igual que todas las células de nuestro organismo, se nutren a partir de lo que comemos", concluye el experto.

"Tostadas de pan con aguacate, jamón, una anchoa, algo de pescado azul, café con leche o alguna infusión y una pieza de fruta", describe Marín como el desayuno perfecto. Esta combinación te ayudará a activar el metabolismo, favorecer la quema de calorías durante el día y mejora el estado de ánimo, el rendimiento físico e intelectual.

No hacerlo puede provocar el efecto contrario. "Todo nuestro sistema nervioso, al igual que todas las células de nuestro organismo, se nutren a partir de lo que comemos", concluye el experto.