Te rompe, te confunde y te deja: ¿por qué siempre elegimos al mismo tipo de hombre?
La psiquiatra Marian Rojas explica por qué repetimos patrones afectivos y cómo dejar de enamorarnos del trauma
No siempre te enamoras de una persona, sino de una promesa. De la ilusión de sanar a través del otro lo que no pudiste curar en ti. Y a veces, esa ilusión tiene forma de abandono, de crítica o de salvación.
Marian Rojas Estapé lo define con precisión quirúrgica: “Tu herida reconoce al que puede volver a abrirla”. Y así, en nombre del amor, tu niña interior vuelve a llamar a la misma puerta, esperando un final distinto.
Hay heridas que no sangran, pero deciden por ti y se disfrazan de química, destino o esa chispa que te hace temblar las rodillas. Esto no es amor, es reconocimiento y puede arrastrarte al mismo ciclo una y otra vez.
Herida 1: Abandono, el imán del que huye
Para Rojas Estapé, una de las heridas más comunes es la de abandono. Surge cuando en la infancia sentiste que quien debía cuidarte no estaba disponible emocional o físicamente. “Aprendiste a no necesitar nada, a ser autosuficiente y a no molestar. Y a creer que el amor siempre se va sin avisar”.
En la vida adulta, esta herida te hace autosuficiente por fuera, pero vulnerable por dentro. Y sin saberlo, te atrae el hombre emocionalmente no disponible: distante, encantador, que te da migajas como si fueran banquetes. “No es que no te quiera”, dice Rojas, “es que encarna exactamente lo que tu herida busca reparar”.
Herida 2: Invalidación, el lazo con el narcisista
La segunda herida es la de invalidación. Aparece cuando creciste con una presencia constante pero crítica, donde nada era suficiente. “Te llamaban exagerada, dramática, sensible… Aprendiste que para ser amada, tenías que cambiar”.
Ese patrón te lleva a conectar con hombres narcisistas que al principio te idealizan y luego te desmontan. Te conviertes en adicta a su aprobación, como una droga que te da y te quita a voluntad. “Su juicio constante se parece demasiado al amor que conociste”, advierte la psiquiatra.
Herida 3: La salvadora, adicta al caos ajeno
La tercera herida emocional es la del sacrificio. Se forja cuando desde muy pequeña tuviste que "asumir un rol que no te correspondía". Fuiste la adulta de la relación y cuidaste de tus padres, de tus hermanos o te convertiste en la mediadora o responsable que solucionaba los problemas”.
Aprendiste que el amor es entrega, y por eso, de adulta, te atraen los “proyectos", es decir, hombres rotos que tú intentas arreglar.
Te conviertes en su terapeuta, su madre y su salvavidas. Pero no es amor, es dependencia. “Tu necesidad de arreglar al otro te distrae de lo que no has sanado en ti”, advierte Rojas. Y cuando él mejora si lo hace, ya no te necesita, te deja y tu función ha terminado.
No es amor, es trauma
¿La chispa que sientes al conocer a alguien? En la mayoría de los casos, no es magia. Es una herida reconociendo su llave maestra. “No te enamoras de él. Te enamoras de la oportunidad desesperada de sanar una vieja herida”, dice Rojas Estapé.
Ese subidón es un lazo traumático, alimentado por el “refuerzo intermitente”: la misma lógica que engancha a las máquinas tragaperras. Un día te ignora, al siguiente te llena de atención y así, te vuelves adicta a la esperanza, no a la persona.
¿Cómo romper el patrón?
La médica lo resume en tres pasos: honestidad, desintoxicación emocional y reeducar tu GPS emocional.
- Haz inventario de tus relaciones, identifica qué emoción se repite, busca su origen en tu infancia. “Fue un padre ausente, una madre crítica, una niña que creyó que amar era desaparecer”, reflexiona Rojas.
- Aprende a desconfiar de esa chispa y observarla con distancia. No correr tras ella.
- Valora la calma, la constancia, lo que al principio parecía aburrido, pero que ahora sabes que es amor del bueno.
La neurociencia confirma que el cerebro conserva plasticidad emocional incluso en la adultez. Las heridas se pueden cerrar, sino reescribir, pero no desde la repetición sino desde el reconocimiento y la decisión consciente.
Como concluye Rojas Estapé: “Una herida no se sana con la misma dinámica que la creó. El fuego no se apaga con gasolina. Un corazón roto no se cura buscando el mismo cuchillo que lo hirió la primera vez”.
