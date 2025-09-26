Aurelio Rojas, cardiólogo: "Las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos"

Las frutas, al igual que las verduras, se encuentran entre los alimentos más saludables de la dieta, pero cada una aporta unos beneficios específicos y conviene saber en qué momento del día consumirlas para aprovecharlos mejor.

La fruta contribuye a la hidratación, ayuda a mantener un peso saludable, mejora la digestión y refuerza el sistema inmunológico gracias a sus nutrientes. Por ello, los especialistas recomiendan consumirla de forma abundante y variada.

Frutas más saludables

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por su labor divulgativa, ha hecho un ranking con las seis frutas más recomendables para la salud:

Kiwi: es la fruta con mayor contenido de vitamina C , entre 90 y 100 mg/100 g. Resulta fundamental para la formación de colágeno, refuerza el sistema inmune y tiene efecto antioxidante.

es la fruta con mayor contenido de , entre 90 y 100 mg/100 g. Resulta fundamental para la formación de colágeno, refuerza el sistema inmune y tiene efecto antioxidante. Aguacate: esta es la fruta con mayor cantidad de grasa (10-15 g), pero se trata de una grasa saludable y beneficiosa para el corazón y necesaria para la formación de las hormonas.

esta es la fruta con mayor cantidad de grasa (10-15 g), pero se trata de una y necesaria para la formación de las hormonas. Dátiles: destacan por su alto contenido en azúcares naturales (65-70 mg/100 g), lo que los convierte en una fuente de energía rápida. Son muy recomendables para realizar ejercicios intensos.

destacan por su alto contenido en (65-70 mg/100 g), lo que los convierte en una Son muy recomendables para realizar ejercicios intensos. Naranja: aportan unos 40 mg de calcio por cada 100 g, contribuyendo a mantener sanos los huesos y los dientes.

aportan unos 40 mg de por cada 100 g, contribuyendo a mantener sanos los huesos y los dientes. Plátano: es la fruta con más magnesio (35 mg/100 g). Este mineral ayuda a controlar el estrés, favorece el metabolismo energético y la contracción muscular.

es la fruta con más (35 mg/100 g). Este mineral ayuda a controlar el estrés, favorece el metabolismo energético y la contracción muscular. Granada: es la que fruta más rica en antioxidantes: Diversos estudios han demostrado que ayuda a reducir la presión arterial y mejora el funcionamiento endotelial.

"Somos lo que comemos"

El experto explica que "el problema no es la fruta, sino cómo la consumimos". Más allá de lo saludable que pueda ser, si no se consume de forma adecuada puede tener un efecto contrario al esperado.

"Si no quieres convertir la fruta de un alimento supersaludable a una bomba de fructosa para tu hígado y metabolismo tienes que tomarla siempre entera y olvidarte de los zumos, los licuados, los batidos que eliminan toda esa fibra de la fruta que nos protege del índice glucémico, los picos de insulina y la temida inflamación crónica de bajo grado", advierte Rojas