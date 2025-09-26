Cuando el cerebro imagina lo peor: así funcionan los pensamientos intrusivos

A veces, en mitad del día más rutinario, aparece una imagen fugaz, una idea que golpea como un rayo y desaparece sin dejar rastro. “¿Y si salto al vacío desde el andén?”, “¿Y si grito en plena consulta médica?”, “¿Y si tiro del freno de mano en plena autopista?”. Son pensamientos que no elegimos, que no buscamos, pero que nos atraviesan sin pedir permiso. Nadie quiere reconocerlos, pero todos los hemos tenido alguna vez.

Lejos de ser una señal de locura, estos pensamientos conocidos como intrusivos son producto del incesante generador de ideas que habita en nuestro cerebro. La neurodivulgadora Raquel Mascaraque los ha abordado en uno de sus vídeos más virales: “No eres lo que piensas sino lo que haces con tus pensamientos".

El doble candado del cerebro

Según explica Mascaraque, nuestro cerebro cuenta con un sistema de seguridad doble, una suerte de candado mental que se activa cuando algo dentro de nosotros dice: “Mejor no”. En estudios de resonancia magnética funcional, se ha observado cómo ciertas áreas específicas de la corteza prefrontal como la dorsolateral y la ventrolateral derechas se activan cada vez que una persona intenta frenar un pensamiento o inhibir una acción. Y dependiendo del tipo de impulso, este cableado conecta con otras zonas: con el hipocampo si se trata de un recuerdo, o con la corteza motora si se trata de un movimiento.

Como explica Mascaraque, “el mecanismo es el mismo, pero cambia la dirección: a veces hay que frenar una acción física, otras, un pensamiento no deseado. Y este sistema suele funcionar tan bien que ni nos damos cuenta”. Pero cuando falla, las consecuencias pueden ser distintas.

Neuroscience of OCD / ResearchGate

¿Qué ocurre cuando no funciona?

Este “candado cerebral” no es infalible. En personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), por ejemplo, se ha observado una hipoactivación en estas áreas de control. El resultado es que no pueden inhibir ciertas acciones, como lavarse las manos repetidamente o comprobar puertas y luces una y otra vez. “No lo hacen porque quieran aclara Mascaraque, sino porque su cerebro no logra frenar el impulso”.

Aun así, añade que las personas con TOC rara vez representan un riesgo para los demás. De hecho, suelen mostrar una hipervigilancia extrema y una gran aversión al peligro, lo que les lleva a evitar cualquier comportamiento que pueda suponer una amenaza real. “Los pensamientos son más un castigo interno que una guía para la acción”.

No eres lo que piensas

Los pensamientos intrusivos, aunque incómodos, no definen a quien los experimenta. Son, como señala la divulgadora, “visitantes molestos pero familiares”, producto de un cerebro que nunca se detiene y que lanza ideas constantemente. Algunas lógicas, otras absurdas y muchas cargadas de ansiedad, pero lo que realmente marca la diferencia no es su contenido, sino el valor que les damos.

Aquí es donde entran en juego las teorías cognitivas: si interpretamos esas ideas como simples ocurrencias sin sentido, se desvanecen. Si, en cambio, les atribuimos un significado catastrófico como pensar que tener un impulso agresivo equivale a ser una mala persona, el pensamiento se convierte en una amenaza emocional.

Lo que dice la neurociencia

La neurociencia ha demostrado que el cerebro conserva su plasticidad emocional incluso en edades adultas. Es decir, nuestras respuestas no están completamente determinadas: es posible aprender a reinterpretar esos pensamientos, a identificar los filtros que usamos para juzgarnos y, sobre todo, a entrenar ese doble candado para que funcione mejor.

La clave está en comprender que pensar algo no equivale a desearlo ni a hacerlo. Los pensamientos intrusivos no son más que ruido en una maquinaria que, en esencia, solo busca mantenernos alerta.

“Todos hemos sentido alguna vez que algo se nos escapa, que no podemos controlar lo que aparece en nuestra mente”, concluye Mascaraque. “Pero el control no está en lo que pensamos, sino en lo que decidimos hacer después”.