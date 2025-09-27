Cuando el amor repite heridas: así elegimos siempre al mismo hombre

No siempre te enamoras de una persona, sino de una promesa. De la ilusión de que esta vez será diferente, de que tu amor podrá reconstruir lo que quedó roto en la infancia. A veces, esa promesa tiene forma de abandono, otras de crítica constante, y en muchas ocasiones se disfraza de sacrificio. Pero detrás de cada historia que se repite, hay una herida sin cerrar que toma decisiones por ti.

Marian Rojas Estapé lo explica con una claridad que duele: “Tu herida reconoce al que puede volver a abrirla”. Y así, sin darte cuenta, vuelves a llamar a la misma puerta emocional, con la esperanza de que, esta vez, al fin te la abran de otra forma. Hay heridas que no sangran, pero condicionan tus vínculos: se confunden con la química, se camuflan de destino y se disfrazan de intensidad. Pero no es amor. Es trauma que se hace pasar por magia.

Hay heridas que no sangran, pero deciden por ti y se disfrazan de química, destino o esa chispa que te hace temblar las rodillas. Esto no es amor, es reconocimiento y puede arrastrarte al mismo ciclo una y otra vez.

Herida 1: Abandono, el imán del que huye

Para Rojas Estapé, una de las heridas más comunes es la de abandono. Surge cuando en la infancia sentiste que quien debía cuidarte no estaba disponible emocional o físicamente. “Aprendiste a no necesitar nada, a ser autosuficiente y a no molestar. Y a creer que el amor siempre se va sin avisar”.

En la vida adulta, esta herida te hace autosuficiente por fuera, pero vulnerable por dentro. Y sin saberlo, te atrae el hombre emocionalmente no disponible: distante, encantador, que te da migajas como si fueran banquetes. “No es que no te quiera”, dice Rojas, “es que encarna exactamente lo que tu herida busca reparar”.

Herida de abandono en la infancia / LP/DLP

Herida 2: Invalidación, el lazo con el narcisista

La segunda herida es la de invalidación. Aparece cuando creciste con una presencia constante pero crítica, donde nada era suficiente. “Te llamaban exagerada, dramática, sensible… Aprendiste que para ser amada, tenías que cambiar”.

Ese patrón te lleva a conectar con hombres narcisistas que al principio te idealizan y luego te desmontan. Te conviertes en adicta a su aprobación, como una droga que te da y te quita a voluntad. “Su juicio constante se parece demasiado al amor que conociste”, advierte la psiquiatra.

Si solo apareces tú de mil y una formas eres narcisista / Getty Images

Herida 3: La salvadora, adicta al caos ajeno

La tercera herida emocional es la del sacrificio. Se forja cuando desde muy pequeña tuviste que "asumir un rol que no te correspondía". Fuiste la adulta de la relación y cuidaste de tus padres, de tus hermanos o te convertiste en la mediadora o responsable que solucionaba los problemas”.

Aprendiste que el amor es entrega, y por eso, de adulta, te atraen los “proyectos", es decir, hombres rotos que tú intentas arreglar.

Te conviertes en su terapeuta, su madre y su salvavidas. Pero no es amor, es dependencia. “Tu necesidad de arreglar al otro te distrae de lo que no has sanado en ti”, advierte Rojas. Y cuando él mejora si lo hace, ya no te necesita, te deja y tu función ha terminado.

La mujer salvadora / El Español

No es amor, es trauma

¿La chispa que sientes al conocer a alguien? En la mayoría de los casos, no es magia. Es una herida reconociendo su llave maestra. “No te enamoras de él. Te enamoras de la oportunidad desesperada de sanar una vieja herida”, dice Rojas Estapé.

Ese subidón es un lazo traumático, alimentado por el “refuerzo intermitente”: la misma lógica que engancha a las máquinas tragaperras. Un día te ignora, al siguiente te llena de atención y así, te vuelves adicta a la esperanza, no a la persona.

¿Cómo romper el patrón?

La médica lo resume en tres pasos: honestidad, desintoxicación emocional y reeducar tu GPS emocional.

Haz inventario de tus relaciones, identifica qué emoción se repite, busca su origen en tu infancia. “Fue un padre ausente, una madre crítica, una niña que creyó que amar era desaparecer”, reflexiona Rojas. Aprende a desconfiar de esa chispa y observarla con distancia. No correr tras ella. Valora la calma, la constancia, lo que al principio parecía aburrido, pero que ahora sabes que es amor del bueno.

La neurociencia confirma que el cerebro conserva plasticidad emocional incluso en la adultez. Las heridas se pueden cerrar, sino reescribir, pero no desde la repetición sino desde el reconocimiento y la decisión consciente.

Como concluye Rojas Estapé: “Una herida no se sana con la misma dinámica que la creó. El fuego no se apaga con gasolina. Un corazón roto no se cura buscando el mismo cuchillo que lo hirió la primera vez”.