Cuando aprender a pensar te cambia la vida: lo mejor aún está por venir

Durante años, nos han enseñado a mirar hacia atrás con nostalgia, como si la plenitud solo pudiera habitar en la infancia, donde todo era juego, o en la juventud, ese momento fugaz donde todo parecía posible. Pero, ¿y si la mejor etapa de tu vida aún no hubiese llegado? ¿Y si la verdadera felicidad no dependiera de la edad, sino del modo en que piensas?

Para el psicólogo y escritor Rafael Santandreu, el secreto no está en el pasado ni en los grandes logros, sino en un cambio de perspectiva. “Mucha gente piensa que la mejor etapa de la vida es la infancia o la juventud. Pero te diré que la mejor etapa es cuando uno empieza a pensar bien”, afirma sin rodeos en uno de sus vídeos virales, que ha encontrado eco en miles de personas que intuyen que algo dentro puede cambiar, aunque fuera todo siga igual.

Su mensaje, que se ha viralizado en redes, conecta con un anhelo colectivo, hay que vivir con más serenidad y menos dramatismo. Para Santandreu, la clave está en dejar de quejarnos y empezar a agradecer lo cotidiano. “Cuando dejas de quejarte, de dramatizar y empiezas a valorar de verdad todo lo que tienes tu cuerpo, tu libertad, tus seres queridos o el simple hecho de estar vivo ahí empieza la verdadera felicidad”, afirma.

La etapa que no depende de la edad

Lejos de la nostalgia por lo perdido, Santandreu defiende una visión práctica, puesto que la mejor etapa de la vida no está ligada al calendario, sino a la mente. “Si hacemos una encuesta, muchos dirán que la niñez o la primera juventud. Pero esa no es la respuesta correcta. La mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente, a dejar de quejarse y apreciar las cosas increíbles, mágicas, incluso espirituales que hay a tu alrededor en cada momento”.

Ese cambio de perspectiva, insiste, no es abstracto. “Cuando decides hacerlo con intensidad y profundidad, empieza a hacer efecto en tu mente. Y esa empieza a ser la mejor etapa de tu vida, mucho más feliz que cuando eras niño, adolescente o lo que sea. Cuando empiezas a pensar correctamente”.

Reprogramar la mente

En otros de sus vídeos, el autor de El arte de no amargarse la vida advierte de un aspecto clave: nadie está condenado a vivir con una mente cargada de quejas y pensamientos negativos. “Nosotros no somos así en absoluto. Cómo somos depende, en gran medida, de cómo quieras ser. Pero tendrás que aprender a reprogramar tu mente de otra forma”, señala.

Ese aprendizaje, añade, se entrena en lo cotidiano. “Hay que hacerlo en el día a día, argumentarte para tomarte las cosas de otra manera. Vale, hay un atasco de tráfico, pero no me tengo por qué cabrear. Puedo estar tranquilo, sosegado. Es normal del mundo moderno y del antiguo incluso, siempre ha habido atascos. La gente puede estar serena y hasta feliz dentro del coche si va practicando todos los días a cambiar ese diálogo interno”.

La resistencia de los pensamientos negativos

Pero transformar la mente no es tan sencillo como cambiar un interruptor. La psicóloga Valeria Sabater lo matiza en su ensayo publicado en La mente es maravillosa: “Todo nuestro universo psicológico es tremendamente resistente. No funciona tan rápido eso de ‘transforma tus pensamientos negativos en positivos’. Los esquemas mentales son profundos, rígidos y poco dados a la transformación espontánea. Todo ello requiere de un profundo trabajo, de una delicada artesanía en la que ir rompiendo patrones”.

Según Sabater, los pensamientos negativos no son más que experiencias fugaces, pero solemos darles más fuerza de la que merecen. Y es esa insistencia lo que abre la puerta a la ansiedad y, en ocasiones, a la depresión.

La sala del juicio interior

La psicóloga propone un ejercicio práctico: someter esos pensamientos a juicio. “Una vez detectados, hay que llevarlos a la sala del juicio. Preguntarnos: ¿tiene lógica este pensamiento?, ¿me sirve de algo?, ¿si me genera sufrimiento, por qué lo estoy reforzando?, ¿qué debería hacer con él?”.

Este filtro permite tomar conciencia de cómo reforzamos ideas que nos limitan, dañan la autoestima o frenan oportunidades vitales. Al cuestionarlas, se abre espacio para vivir con mayor calma y con menos ruido interno.

La verdadera mejor etapa

Entre la visión esperanzadora de Santandreu y la cautela científica de Sabater emerge una conclusión clara, pues la mejor etapa de la vida no está en la nostalgia del pasado ni en la idealización de la juventud, sino en la capacidad de entrenar nuestra mente para pensar con serenidad y gratitud.

No se trata de negar las dificultades, sino de afrontarlas con un diálogo interno más sano. Un atasco, una discusión o un día gris pueden convertirse en trampolín de aprendizaje, siempre que seamos capaces de transformar la queja en aceptación y la ansiedad en calma.