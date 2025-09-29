Estos son los cinco consejos para cuidar tu corazón según la ciencia

El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Este órgano muscular vital el cual necesita ser cuidado con un estilo de vida saludable para mantenerse en forma.

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo y cualquier persona puede desarrollarlas, incluso sin tener antecedentes familiares.

Cinco gestos simples que cambiarán tu vida

El cardiólogo José Abellán, es uno de los más conocidos en redes sociales por sus consejos para cuidar la salud cardiovascular, ha compartido cinco recomendaciones para proteger el corazón en el día a día:

Muévete: el cuerpo necesita actividad y fuerza. Cada vez más personas trabajan sentadas durante horas, pero es fundamental incorporar movimiento a la rutina. Abellán recomienda los "snacks de movimiento" como subir escaleras en lugar de utilizar el ascensor, dar paseos o hacer 15 sentadillas. Gestiona el estrés: el estrés crónico está presente en muchos jóvenes con problemas cardiovasculares. Una técnica sencilla es dedicar cinco minutos cada mañana o cada noche cinco a organizar las prioridades Truco compra: No vayas al supermercado con hambre y procura que tu cesta tenga la menor cantidad de productos con etiquetas. Así evitarás acumular ultraprocesados en casa y podrás disfrutarlos en ocasiones puntuales fuera de casa. Descanso: Para un sueño reparador, sal al sol por la mañana y, por la noche, desconecta. Dedica al menos una hora a leer, deja el móvil a un lado y permite que tu cuerpo se relaje poco a poco. Llama, no escribas: las relaciones sociales sólidas son el mejor antídoto contra el estrés, por lo que el contacto directo es clave para la salud del corazón.

Con este sencillo hábitos se puede mantener un corazón más fuerte y sano.