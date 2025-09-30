¿Eres de los que se lleva el móvil al aseo? Un técnico sanitario alerta del riesgo que sufrir este problema en tu cuerpo
Miguel Assal, experto en emergencias, esplica que este hábito cotidiano puede incrementar un 50 % las posibilidades de sufrir almorranas
El móvil nos acompaña a todos lados, incluso al baño. Al sentarnos para atender nuestras necesidades, es casi inevitable sacar el teléfono, transformando algo que podría durar segundos en una actividad que se extiende por varios minutos. Si lo hacemos una vez no pasa nada, pero si lo convertimos en una rutina puede pasar factura en nuestra salud. Así lo ha advertido el técnico de emergencias Miguel Assal.
El uso del teléfono móvil se ha convertido en un reflejo automático en la vida diaria, también en lugares poco recomendables como el baño. En un vídeo, Assal revela un dato impactante: un estudio revela que usar el teléfono móvil mientras estás en el váter aumenta en un 46 % el riesgo de hemorroides.
Esta dolencia, también conocida como almorranas, se produce por la inflamación y dilatación de las venas en la zona anal, algo que se ve favorecido por la postura y el tiempo que pasamos sentados en el inodoro.
Pasar más de 10 minutos sentado es peligroso
Según Assal, permanecer más de diez minutos sentado en el retrete, sobre todo con el tronco inclinado hacia adelante. Esto incrementa la presión sobre las venas del área anal, lo que provoca que se dilaten de manera similar a una variz, generando molestias, sangrado y, en los casos más graves, necesidad de tratamiento médico.
El sanitario añade que esta presión aumenta porque al sentarse con el centro del inodoro abierto, el apoyo lateral de los glúteos deja al suelo pélvico sin soporte, lo que facilita la aparición del problema. Es decir, cuanto más tiempo se pasa distraído en el baño, mayor es el riesgo.
Evita las distracciones
Miguel Assal insiste en que el momento de ir al baño debe ser breve y sin distracciones: "Cuando se defeca, no utilices distracciones, porque te perjudican". El experto recomienda acudir al baño únicamente para cumplir su función fisiológica, evitando prolongar la estancia por estar mirando redes sociales, contestando mensajes o navegando por internet.
Además, recuerda que mantener hábitos saludables, como una dieta rica en fibra, una buena hidratación y la práctica regular de ejercicio, ayuda a prevenir el estreñimiento y, en consecuencia, la aparición de hemorroides.
