Un aguacate al día puede transformar tu salud cardiovascular: así lo confirma un estudio con más de 100.000 personas

Parece contradictorio, pero no lo es. Un alimento con casi 160 calorías por cada 100 gramos se ha ganado un lugar de honor en la dieta cardiosaludable. Su textura cremosa y su sabor suave lo han convertido en protagonista de tostadas, ensaladas, smoothies y hasta postres.

No solo conquista por el gusto, el aguacate protege el corazón, la tensión arterial, la microbiota y hasta la piel. Y lo mejor de todo es que no engorda.

Así lo defiende el cardiólogo Aurelio Rojas Sánchez, quien desmonta uno de los mitos nutricionales más extendidos. “El aguacate no engorda, a pesar de sus calorías. Ayuda a controlar el apetito y a perder peso”, afirma. La clave está en su contenido en fibra y grasas saludables.

Una grasa saludable

El miedo a las grasas ha quedado obsoleto. Rojas recuerda que el aguacate es rico en ácido oleico, la misma grasa monoinsaturada presente en el aceite de oliva. Lejos de ser perjudicial, este tipo de grasa tiene un efecto protector. “No es malo para el colesterol y, al contrario, aumenta el bueno. Reduce el LDL oxidado, es decir, el colesterol malo”, señala.

El LDL oxidado es una de las formas más peligrosas de colesterol, ya que contribuye a la formación de placas en las arterias. Al reducirlo, el aguacate contribuye a prevenir infartos y enfermedades cardiovasculares.

Feria del aguacate de Mogán / José Carlos Guerra

Un estudio que lo avala

El cardiólogo no solo se apoya en la evidencia clínica. También cita el estudio Avocado Consumption and Risk of Cardiovascular Disease in US Adults publicado en la revista Journal of the American Heart Association, que demostró que comer un aguacate al día durante seis meses mejora el perfil lipídico sin aumentar el peso corporal.

El estudio, que siguió a más de 100.000 personas durante tres décadas, concluyó que quienes consumían dos porciones semanales o más reducían hasta en un 21 % su riesgo de sufrir una enfermedad coronaria.

Además, reemplazar alimentos como la mantequilla, la margarina, el queso o las carnes procesadas por aguacate reducía el riesgo cardiovascular entre un 16 % y un 31 %.

Un aliado para la tensión, el intestino y el azúcar

Sus beneficios no terminan ahí, ya que gracias a su rico contenido en potasio, el aguacate ayuda a regular la tensión arterial. También es fuente de fibra prebiótica, que protege la microbiota intestinal, y tiene un índice glucémico muy bajo, lo que significa que no eleva el azúcar en sangre.

“Mejora la resistencia a la insulina y ayuda a prevenir la diabetes”, afirma Rojas. Por eso, cada vez más endocrinos y cardiólogos lo recomiendan como parte de una dieta equilibrada para personas con riesgo metabólico.

Feria del aguacate de Mogán / José Carlos Guerra

Antiinflamatorio, antioxidante, protector

El aguacate contiene luteína, zeaxantina y vitamina E, tres antioxidantes clave para combatir el envejecimiento celular, la inflamación y el daño oxidativo. Según el especialista, su consumo regular mejora el estado de la piel, el cabello y el sistema inmunológico.

Aunque su contenido en proteínas es bajo, al combinarlo con alimentos ricos en vitamina E o fibra, se convierte en un alimento “saciante, antioxidante y protector muscular”, señala el cardiólogo.

¿Cómo potenciar sus beneficios?

Si se quiere maximizar el efecto protector del aguacate, Aurelio Rojas recomienda combinarlo con semillas de chía o lino. Esta mezcla no solo añade fibra soluble y ácidos grasos omega-3, sino que también refuerza la salud intestinal, reduce la inflamación y mejora el estado de las arterias.

Aunque durante años se le consideró un lujo exótico, hoy el aguacate es parte de las recomendaciones científicas más actualizadas. La American Heart Association lo incluye dentro de las grasas vegetales saludables para la prevención cardiovascular, y estudios como el mencionado lo respaldan con evidencia sólida y prolongada en el tiempo.