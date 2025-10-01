Así es la 'dieta paleolítica' que sigue un jugador del Atlético de Madrid para ganar salud y evitar dolores musculares: tú también puedes hacerla en casa

Los deportistas siempre siguen estrictos regímenes alimenticios diseñados por expertos para maximizar su rendimiento, prevenir lesiones y asegurar que puedan continuar practicando su disciplina sin inconvenientes. La mayoría de profesionales aseguran que cuando cambian su dieta, ganan musculatura, potencian su físico y tienen más aguante durante las competiciones. Esto es lo que le ha ocurrido a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, que desde hace unos meses se ha cambiado a la 'dieta paleo', una manera de comer basada en el consumo de productos naturales como carnes, pescados, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Tú también puedes seguir su ejemplo, ya que esta dieta no requiere alimentos difíciles de conseguir.

El futbolista Marcos Llorente ha reconocido en varias ocasiones que sigue la 'dieta paleo', el plan de alimentación que ha revolucionado el mundo de la nutrición deportiva. Se trata de una forma de comer que busca imitar lo que ingerían nuestros antepasados del Paleolítico, alejándose de los ultraprocesados y productos industriales. Este método ha alcanzado el éxito gracias a los beneficios que aporta a nivel físico y mental, aparte de que es muy sencilla de seguir.

Así nació la dieta paleolítica

La llamada 'dieta paleo' nació en los años 70, de la mano del especialista Walter L. Voegtlin, que defendía que el ser humano no está adaptado biológicamente a la agricultura ni a los productos procesados. Su propuesta se basaba en volver a un patrón de alimentación más primitivo, basado en carnes, pescados, frutas, verduras y frutos secos. Décadas después de su creación, este plan se ha popularizado como una de las tendencias más seguidas por deportistas de élite y actualmente, muchas personas la practican.

Así es la portada del libro en el que Walter L. Voegtlin explicaba cómo seguir esta dieta / Sportlife

Hoy en día, la dieta paleolítica se ha convertido en un fenómeno global. Según un estudio de Statista, casi un 15 % de las personas que hacen dieta en Europa han probado la paleo al menos una vez. Deportistas como Novak Djokovic, Matthew McConaughey o Marcos Llorente han contribuido a darle protagonismo, ya que sus éxitos han demostrado que este cambio de régimen es beneficioso. El objetivo de la dieta radica en la promesa de mejorar el rendimiento, controlar el peso y potenciar la salud digestiva.

¿En qué consiste la dieta paleolítica?

La 'paleo' propone consumir únicamente alimentos que podían obtenerse cazando o recolectando hace millones de años. Eso incluye carnes rojas, vísceras, pescados, mariscos, huevos de gallinas camperas, verduras, frutas, semillas, frutos secos y tubérculos como la patata o el boniato. De esta manera, se evitan los productos derivados de la agricultura con pesticidas y productos tóxicos como pueden ser: cereales, legumbres, lácteos, azúcares refinados, alcohol, aceites vegetales procesados y, por supuesto, cualquier tipo de ultraprocesado.

Aunque algunos nutricionistas consideran que puede resultar restrictiva a largo plazo, existen variantes más flexibles como la 'paleo primal', que permite incluir lácteos fermentados de buena calidad. Además, esta versión busca adaptar los principios de la dieta paleo a las necesidades individuales, promoviendo un enfoque más equilibrado y sostenible. Por ejemplo, se pueden incorporar alimentos como yogures naturales, kéfir o quesos artesanales, siempre que sean bajos en azúcares y elaborados con ingredientes de alta calidad. Entre los productos estrella de la dieta paleolítica destacan:

Carnes de animales alimentados de forma natural.

de animales alimentados de forma natural. Pescados ricos en omega-3 como el salmón o las sardinas.

ricos en omega-3 como el salmón o las sardinas. Huevos de gallinas camperas.

de gallinas camperas. Frutas y verduras de todos los colores, para asegurar variedad de vitaminas y minerales.

de todos los colores, para asegurar variedad de vitaminas y minerales. Grasas saludables , como aceite de oliva, aguacate o frutos secos.

, como aceite de oliva, aguacate o frutos secos. Tubérculos, que aportan la energía necesaria a los deportistas.

Quedan prohibidos los cereales con y sin gluten, el arroz, las legumbres, todos los lácteos, azúcares añadidos y bebidas alcohólicas.

Los beneficios de la dieta paleo

Uno de los grandes atractivos de esta forma de comer es su impacto directo en la pérdida de peso. Al eliminar azúcares y ultraprocesados, se reducen los picos de insulina y se mejora la sensibilidad metabólica. Además, aumenta la energía diaria, mejora la digestión, favorece un sueño reparador y ayuda a reducir la inflamación. En el caso de Marcos Llorente, la paleo se ha convertido en parte esencial de su rutina para mantener la forma física y prevenir lesiones.

Estos son los alimentos que debes comer según la dieta paleo / ChatGPT

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la importancia de mantener hábitos de vida menos sedentarios, por eso, tomar el sol es muy importante. La exposición solar de forma moderada ayuda a sintetizar vitamina D, un nutriente esencial para la salud de nuestros huesos, el sistema inmunitario y el rendimiento deportivo. En el caso de quienes siguen la dieta paleo, se considera un complemento natural que potencia los efectos de una alimentación rica en nutrientes. Dedicar entre 15 y 20 minutos al día a la luz solar puede marcar la diferencia en el equilibrio general del organismo.

La dieta paleo es fácil de seguir en casa

Lejos de ser una moda pasajera, la dieta paleolítica es un plan de alimentación que se puede aplicar de manera sencilla en casa. Basta con llenar la nevera de alimentos frescos y naturales, organizar menús variados y evitar el consumo de procesados.

Así, lo que comenzó como un método ancestral, se ha convertido en una herramienta moderna que permite a deportistas y aficionados llevar un estilo de vida más saludable y equilibrado.