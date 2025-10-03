Nada de automedicarse: el peligro de tomar aspirina a diario sin indicación médica
La cardióloga canaria Angélica Figueroa desmonta el mito: en personas sanas, el riesgo de hemorragia supera cualquier beneficio
Hay hábitos que se cuelan en la rutina bajo el disfraz de lo saludable. Tomar una aspirina al día “para cuidar el corazón” es uno de ellos. Un gesto aparentemente inocente que, sin prescripción médica, puede volverse más peligroso que protector.
La cardióloga Angélica Figueroa lo explica alto y claro en su último vídeo: “La aspirina no es una vitamina”. Según afirma, en personas sanas, los riesgos superan los beneficios. “Puede causar hemorragias importantes, y no ha demostrado utilidad en la prevención cardiovascular primaria. Solo debe usarse en pacientes que ya han tenido un infarto o un ictus, nunca por cuenta propia”.
La aspirina no es para todos
La aspirina es un fármaco antiagregante plaquetario: su función es evitar la formación de coágulos. Por eso se receta a personas con enfermedades cardiovasculares diagnosticadas o antecedentes de eventos como infartos o accidentes cerebrovasculares.
En estos casos conocidos como prevención secundaria sí se ha demostrado su eficacia para reducir nuevos episodios y mortalidad.
Pero en quienes no han sufrido estos eventos, lo que algunos llaman “prevención primaria”, el uso diario sin supervisión médica puede derivar en efectos adversos graves. Entre los más comunes están los sangrados gastrointestinales, las úlceras y, en casos extremos, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.
“Si tu médico no te la ha indicado, no la tomes. La aspirina solo protege a quienes realmente la necesitan y siempre bajo control médico”, advierte Figueroa.
¿Quién puede beneficiarse de tomarla a diario?
Según las guías clínicas actuales, una dosis baja y diaria de aspirina podría recomendarse solo en los siguientes casos:
- Personas de entre 40 y 59 años con riesgo cardiovascular elevado (más del 10 % de probabilidad en los próximos 10 años).
- Personas con antecedentes de intervenciones coronarias.
- Personas menores de 60 años con diabetes y otros factores de riesgo como hipertensión o tabaquismo.
Lo que puede pasar si se toma mal
Automedicarse con aspirina no es un gesto inofensivo. Los efectos secundarios posibles incluyen:
- Hemorragias internas (especialmente digestivas)
- Úlceras sangrantes
- Aumento del riesgo de ictus hemorrágico
- Reacciones alérgicas severas
- Interacciones con otros medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o anticoagulantes
Además, interrumpir el tratamiento sin supervisión también es peligroso porque puede provocar efectos rebote, como la formación súbita de coágulos.
La recomendación es simple: no tomes aspirina todos los días sin indicación médica. Consulta con tu cardiólogo o médico de atención primaria, especialmente si estás en edad de riesgo o tienes antecedentes familiares. Lo que se presenta como un hábito “saludable” puede ocultar un riesgo silencioso.
