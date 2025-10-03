Cuando desapareces sin avisar y nadie entiende por qué: así duele el aislamiento emocional

Hay silencios que no nacen del desinterés, sino del colapso. Personas que se desconectan del mundo no porque no quieran estar, sino porque ya no pueden. Dejan de responder mensajes, cancelan planes, desaparecen por días o semanas y nadie sabe si están bien o si ya no les importa.

Lo cierto es que muchas de ellas están desesperadas por conectar, pero se sienten una carga. “Uno de los peores rasgos de personalidad que una persona puede tener es la tendencia a aislarse cuando se siente abrumado”, afirma el psicólogo Nicolás Salcedo. “Al tratar de protegerse, acaban haciéndose daño a sí mismos y a sus seres queridos”.

Cuando aislarse se convierte en un patrón

Aunque parezca contradictorio, muchas personas buscan la soledad porque creen que así hacen menos daño. Pero el resultado es el contrario. “Tienen miedo de decepcionar a quienes les rodean, y por eso se alejan. Paradójicamente, ese alejamiento duele más”, señala el especialista.

Este patrón no es un capricho. Suele deberse a la incapacidad de procesar emocionalmente lo que está ocurriendo. “Reprimen lo que sienten, no hablan, solo esperan a que todo pase. Pero así solo están posponiendo lo inevitable”, explica Salcedo.

Lo que no se afronta, se repite

Lo que describe Salcedo es una forma de evitación psicológica, un mecanismo común para sobrellevar el malestar emocional. Evitar pensar, evitar sentir, evitar actuar. Y aunque a corto plazo parezca aliviar, a largo plazo termina por aumentar el sufrimiento.

Existen tres formas principales de evitación:

Cognitiva : evitar pensar en lo que duele.

: evitar pensar en lo que duele. Emocional : rechazar las emociones desagradables como el miedo, la ira o la tristeza.

: rechazar las emociones desagradables como el miedo, la ira o la tristeza. Conductual: desaparecer, cancelar, no presentarse.

Estas estrategias pueden parecer válidas, pero se convierten en un ciclo perjudicial cuando se utilizan como única forma de afrontar los problemas. Nos perdemos la oportunidad de aprender, de fortalecernos. Y acabamos dependiendo de la evitación como única salida, advierten expertos en salud mental.

No es descanso, es desconexión

Las personas que se aíslan no quieren herir a nadie, pero a menudo terminan rompiendo vínculos que eran importantes. “El resto de personas piensan que no les importa nada, o que han perdido el interés, aunque no hay nada más lejos de la realidad”, recuerda Salcedo.

En el fondo, lo que muchas de estas personas necesitan es justo lo que evitan: ser vistas, comprendidas, sostenidas. Lo que en psicología se llama corregulación. “Los humanos necesitamos sentirnos arropados, escuchados, vistos. Aunque sigas aislándote para recuperarte, no dejes que dure tanto. Y si necesitas ayuda profesional, pídela”, concluye el psicólogo.

Lo que puedes hacer si te pasa