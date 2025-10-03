El dietista canario Miodrag Borges tiene el milagro para que no te resfries este otoño: "Esta pequeña cápsula puede salvarte"

Ya se acabó el verano, y ha llegado el otoño, la estación de los días grises y los resfriados. Aunque los termómetros no digan lo mismo, el calendario meteorológico ya anuncia el cambio de temporada. Las fluctuaciones diarias de temperatura, con mañanas y noches frescas que dan paso a cálidos días a medida que transcurren las horas, terminan afectando significativamente a nuestra salud. Por eso, si no te quieres resfriar, sigue los consejos del experto en microbiota y dietista canario Miodrag Borges y tómate este 'milagroso' suplemento que reforzará tu sistema inmunológico.

El especialista ha alertado de que los resfriados comunes suelen estar relacionados con una bajada de defensas que deja vía libre a los virus respiratorios. En estos casos, la vitamina D, conocida como la vitamina del sol, es crucial para un buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Los virus respiratorios con los más comunes durante esta época del año / Freepik

Los españoles nos resfriamos mucho

El otoño y el invierno son las estaciones por excelencia de estas enfermedades leves. Cada año, con la llegada del frío y la reducción de las horas de sol, los resfriados se convierten en una de las dolencias más comunes en España. Según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, más de 8 millones de personas padecen al menos un catarro en esta estación, siendo los niños y los mayores los grupos más vulnerables. Los cambios bruscos de temperatura, el inicio de la temporada escolar y la mayor permanencia en espacios cerrados favorecen la transmisión de virus respiratorios. Además, la mitad de los ciudadanos tienen niveles bajos de vitamina D.

Agencia ATLAS

Los expertos señalan que durante esta época el sistema inmunitario tiende a debilitarse, debido a la menor exposición solar, lo que se traduce en niveles bajos de vitamina D en gran parte de la población. Esta carencia, sumada a factores como el estrés o una dieta desequilibrada, hace que el organismo sea más susceptible a los resfriados.

La vitamina D es la clave

Miodrag Borges incide en la importancia de reforzar nuestro cuerpo para prevenir que nos pongamos malos. La mejor solución es muy sencilla, porque basta con tener buenos hábitos de salud y ejercicio regular. Sin embargo, si con esto no es suficiente, el técnico recomienda ingerir suplementos.

Esta pequeña pastilla es el mejor remedio contra los resfriados / Freepik

"Esta pequeña cápsula puede salvarte tanto este otoño como este invierno de tener resfriados constantes. Y es que en su interior contiene una de las sustancias más importantes para que tu sistema inmunitario funcione de manera óptima", explica Borges.

El especialista recuerda que la vitamina D depende principalmente de la exposición solar, ya que nuestro organismo la produce a través de la piel. La disminución de radiación durante el otoño y el invierno provoca que una gran parte de la población no logre alcanzar los niveles óptimos.

Los beneficios de la vitamina D van mucho más allá de los resfriados, porque también favorece la salud ósea, fortalece la función muscular y reduce el riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Tomarse esta cápsula te proporcionará una respuesta inmunológica muy buena. A pesar de todos los beneficios del suplemento, Borges recomienda complementarlo con otros nutrientes como el zinc, la vitamina C, la glutamina o el omega-3.

El dietista anima a quienes deseen cuidarse este otoño a consultar con profesionales de la salud sobre la dosis adecuada y la forma más segura de suplementarla, porque "la vitamina D es un seguro para tu sistema inmunitario".