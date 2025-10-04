El fisioterapeuta Pedro Azañón explica cómo se cura el dolor que sufren miles de trabajadores: "No necesitas ni masajes ni antiinflamatorios"

El 'codo de tenista' es una de las dolencias que más sufren los trabajadores, sobre todo, los que usan ordenadores o hacen movimientos repetitivos con su muñeca. La epicondilitis es una inflamación de los tendones que se conectan al lado externo del codo. El dolor no se soluciona con medicamentos ni reposo, se acaba siguiendo estos consejos del fisioterapeuta Pedro Azañón.

Dolor persistente en el codo, molestias al realizar tareas diarias o incomodidad al trabajar con las manos son síntomas que padecen miles de trabajadores en España. Pedro Azañón advierte que en muchos casos no se trata de una simple inflamación pasajera, sino de epicondilitis, un problema cada vez más común en profesiones que requieren movimientos repetitivos y que, si no se trata adecuadamente, puede cronificarse.

Una dolencia frecuente en el trabajo

El 'codo de tenista' no afecta únicamente a deportistas, también a oficinistas, camareros, mecánicos, albañiles o cualquier persona que realice movimientos repetitivos con la muñeca y el antebrazo puede desarrollar este trastorno. Según estudios de salud laboral, la dolencia afecta a entre un 1% y un 3% de los empleados, siendo una de las lesiones más frecuentes entre quienes pasan largas horas escribiendo en el ordenador, manipulando herramientas o cargando peso.

Partes del codo que afectan al 'codo de tenista' / Cínica Sánchez Alepuz

"No es una simple inflamación, sino un proceso degenerativo. Por eso el término real debería ser tendinopatía y no tendinitis", explica Azañón.

El experto advierte que ni el reposo absoluto, ni los masajes constantes ni los antiinflamatorios son la solución definitiva. Al tratarse de una irritación y degeneración de los tendones extensores del antebrazo, es necesario trabajar la zona con ejercicios adecuados que fortalezcan y alivien la musculatura.

Los ejercicios que recomienda el fisioterapeuta

Pedro Azañón propone movimientos sencillos que cualquier persona puede poner en práctica:

Estiramiento activo: colocar el antebrazo apoyado, dejar libre la muñeca y permitir que descienda lentamente mientras se cierra el puño. De forma suave conseguirás aliviar el dolor en la zona.

colocar el antebrazo apoyado, dejar libre la muñeca y permitir que descienda lentamente mientras se cierra el puño. De forma suave conseguirás aliviar el dolor en la zona. Fuerza isométrica: agarrar una toalla enrollada con fuerza durante cinco o diez segundos. Este ejercicio activa la musculatura antagonista y ayuda a reducir la sobrecarga.

agarrar una toalla enrollada con fuerza durante cinco o diez segundos. Este ejercicio activa la musculatura antagonista y ayuda a reducir la sobrecarga. Trabajo con banda elástica: cuando el dolor lo permita, realizar ejercicios de supinación de la muñeca. Se trata de una manera progresiva de recuperar la fuerza sin empeorar la lesión.

"No necesitas tratamientos dolorosos para empezar a mejorar", insiste el fisioterapeuta. Para muchos trabajadores, seguir estas pautas son la clave para aliviar el dolor y recuperar su calidad de vida sin depender de medicamentos ni largas bajas laborales.