Así actúa el aceite de coco en tu organismo: una cucharada al día puede marcar la diferencia

El aceite de coco es un alimento muy valorado por los amantes de la alimentación saludable. Se ha consolidado como uno de los productos más versátiles del mercado gracias a los beneficios que ofrece. Se obtiene a partir de la pulpa o el núcleo del coco y presenta una peculiaridad, suele ser sólido a temperatura ambiente pero al calentarse se vuelve líquido. Rico en grasas saludables, se utiliza tanto en la cocina como en cosmética.

En el cuidado personal destaca por su contenido en grasas y aminoácidos, que ayudan a mantener la piel tersa e hidratada. También se utiliza para el cuero cabelludo, ya que ayuda a repararlo y aporta brillo al cabello.

Beneficios del aceite de coco

El aceite de coco tiene muchas propiedades que se traducen en los siguientes beneficios:

Beneficios antimicrobianos

Refuerza el sistema inmune

Hidrata la mucosa intestinal

Apoya la función tiroidea

Aumenta la energía

Grasa saludable

La realidad

puede elevar los niveles, pero del colesterol HDL, conocido como "colesterol bueno", que ayuda a limpiar las arterias y proteger la salud del corazón. Combustible para el cerebro : sus triglicéridos de cadena media se convierten en una fuente de energía para el cerebro.

: sus triglicéridos de cadena media se convierten en una fuente de energía para el cerebro. Antibacterial: posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas, gracias al ácido láurico presente en sus MCT.

posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas, gracias al ácido láurico presente en sus MCT. Control de la glucosa: contribuye a evitar picos de insulina, lo que lo hace beneficioso para las personas con diabetes o en proceso de pérdida de peso.

contribuye a evitar picos de insulina, lo que lo hace beneficioso para las personas con diabetes o en proceso de pérdida de peso. Belleza natural: aporta vitaminas y antioxidantes que fortalecen el cabello, protegen las uñas, hidratan la piel y suavizan los labios.

aporta vitaminas y antioxidantes que fortalecen el cabello, protegen las uñas, hidratan la piel y suavizan los labios. Oil Pulling: es una técnica que consiste en enjuagarse la boca con aceite de coco en ayunas para eliminar las bacterias acumuladas durante la noche y favorecer la desintoxicación del organismo.

Precauciones

Al igual que con muchos alimentos, conviene seguir unas recomendaciones y no consumirlo a la ligera. Al incorporarlo en la rutina es importante tener en cuenta la cantidad adecuada y limitar la ingesta dentro del consumo recomendable de grasas saturadas, que se establece en un máximo del 10% de las calorías diarias.

Por muy beneficiosas que sean las grasas, el aceite de coco sigue siendo un alimento calórico y es preferible no abusar de él.