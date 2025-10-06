La Dra. María Muñoz, especialista en aparato digestivo, lanza una seria advertencia sobre estos recipientes que tienes en tu cocina: dañan tu salud sin que te des cuenta

Desde botellas de agua de plástico hasta moldes para bizcochos, en nuestra cocina tenemos muchos utensilios de menaje que cuando los usas, afectan a tu salud y perjudican tu organismo. La Dra. María Muñoz, especialista en aparato digestivo, ha explicado cómo actúan en tu cuerpo algunos de los componentes de estos materiales. Además, recomienda sustituirlos por otros que no sean tan peligrosos, pero que son igual de útiles.

El bisfenol A (BPA) está presente en muchos plásticos reutilizables, el material del que están hechos la mayoría de moldes de dulces o tuppers. Este producto puede alterar el sistema hormonal y generar problemas metabólicos. También, los recipientes de aluminio de un solo uso, si no están correctamente recubiertos, pueden liberar partículas que afectan negativamente al sistema nervioso.

De este riesgo tampoco se libran las botellas de plástico rellenables o incluso las sartenes, ya que pueden liberar sustancias nocivas cuando se deterioran o se usan de forma inadecuada. Si llegan a este estado, aumenta la exposición a microplásticos y compuestos químicos con efectos a largo plazo en el organismo.

La Provincia

Según la Dra. Muñoz, no se trata de tirar todo lo que tenemos en casa, sino de hacer pequeños cambios que permitan reducir riesgos y comprar utensilios con materiales más seguros, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente.

Los riesgos del plástico y el teflón

En verano es normal que cojamos una botella de agua y la dejemos en cualquier lugar, como en el asiento de nuestro coche o al lado de una ventana sin saber que es muy peligroso. La doctora explica que las botellas de plástico reutilizadas expuestas al sol, al calor o al congelado pueden liberar microplásticos y químicos que alteran el sistema hormonal. En su lugar, recomienda pasarse al vidrio o al acero inoxidable, materiales más resistentes y seguros.

Otro de los objetos a vigilar son las sartenes de teflón. Cuando se rayan, liberan partículas tóxicas que pueden acabar en la comida. "Lo recomendable es revisarlas con frecuencia y desechar las que no estén en buen estado", explica la Dra. Muñoz, que pide que compremos alternativas como las sartenes de acero inoxidable, hierro o cerámica.

Otros elementos que debemos vigilar

La especialista explica que los estropajos sintéticos liberan microplásticos cuando se desgastan. Estos acaban en el agua y contaminan el medio ambiente. Además, muchas veces estos utensilios acumulan bacterias y hongos porque no se limpian bien.

Las bolsitas de las infusiones desprenden microplásticos que terminamos ingiriendo / Agencias

Las bolsitas de infusiones están fabricadas con nylon o polietileno y al contacto con el agua hirviendo liberan partículas de plástico. La experta aconseja evitar las bolsitas con tela de red brillante o piramidales, y pide que usemos infusiones en bolsitas compostables o comprarlas en paquetes a granel.

"Se trata de ir sustituyendo poco a poco los materiales de riesgo por opciones más seguras. Con decisiones sencillas podemos cuidar de nuestra salud y del planeta al mismo tiempo", dice la Dra. María Muñoz.