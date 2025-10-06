El dietista canario Miodrag Borges dicta sentencia sobre los bastoncillos: "Es bastante más peligroso que útil"

La mayoría de personas se han limpiado alguna vez los oídos con bastoncillos, ya que su tamaño parece ideal para hacerlo y se piensa que hacerlo ayuda a eliminar la suciedad, pero en realidad no es así.

El dietista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que "lo mejor que puede hacer es tirarlos a la basura".

Por qué es peligroso

El oído es un órgano sensorial que se encarga tanto de la audición como del equilibrio. El cerumen que se forma actúa como una barrera protectora natural, ya que lubrica el canal auditivo, atrapa el polvo y las bacterias y evita infecciones, explica el nutricionista.

En 2017, la revista médica Otolaryngology–Head and Neck Surgery publicó una guía en la que desaconsejaba el uso de bastoncillos para limpiar los oídos. Los expertos explicaban que introducirlos en el canal auditivo puede ser perjudicial, ya que no se elimina el cerumen, sino que se empuja hacia el interior y puede provocar tapones, irritaciones o incluso lesiones en el tímpano.

Al retirar el cerumen con un bastoncillo se elimina la primera barrera defensiva del oído, dejando así la zona más expuesta a infecciones y daños.

Cómo limpiarlas

El experto recomienda limitarse a limpiar únicamente la parte exterior del oído con agua y secarla bien. Insiste en que no es necesario limpiar el interior, ya que hacerlo puede resultar peligroso y lo que se hace por higiene puede acabar convirtiéndose en un problema de salud.

Asimismo, no se deben seguir los remedios caseros que circulan por Internet para eliminar o ablandar el cerumen, ya que muchos de ellos pueden resultar perjudiciales y causar daños graves en el oído.