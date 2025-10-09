El enfermero Jorge Ángel explica cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos: "Nunca lo hagas a temperatura ambiente"
El experto recomienda no descongelarlos a temperatura ambiente para evitar ''la proliferación de las bacterias"
Muchas familias optan por hacer la compra de manera semanal o mensual con el finde ahorrarse viajes al supermercado. Prefieren pisarlo lo menos posible, pero cuando lo hacen, llenan considerablemente el carro de la compra. Sin embargo, toda esa comida debe organizarse correctamente y planificar los menús semanales para llevar al trabajo o cocinar lo mínimo posible durante la semana.
Muchos de los productos comprados se congelan porque no se van a consumir de inmediato, sino que pasaran varios días o incluso semanas hasta que se utilicen. Además, la falta de tiempo ha hecho que muchas personas opten por el batch cooking, es decir, cocina toda la comida de la semana en un solo día. No obstante, tanto esos tuppers como los que te da tu madre o duran eternamente en la nevera. Si no se van a consumir en los próximos días, lo más recomendable es congelarlos para evitar que se estropeen.
Cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos
El enfermero Jorge Ángel, conocido en redes sociales por su contenido divulgativo sobre salud, ha compartido un video en el que explica cómo descongelar correctamente los alimentos, un proceso que muchas personas llevan haciendo mal toda su vida.
"Yo era el típico que cogía directamente el táper, lo dejaba en el patio y, así pues, a ver si se descongelaba rápido", comenta el sanitario. Sin embargo, descongelar los alimentos a temperatura ambiente es un error, ya que "aumenta la proliferación de las bacterias y otros microorganismos".
El profesional aconseja dejar el alimento en un plato y descongelarlo en la nevera durante unas 12 horas, dependiendo del tipo de comida, ya que algunas tardan más que otras. Además, insiste en que "hay que cocinarlo lo antes posible porque así evitamos contaminaciones".
Si el tiempo es limitado, también puedes utilizar el microondas, siempre y cuando tenga un programa de descongelar homologado, pero nunca debe hacerse con agua caliente.
Otras formas seguras de descongelar alimentos
- Parte baja de la nevera: coloca el alimento en la parte inferior de la nevera sobre un plato y tápalo. De esta forma evitarás goteos y contaminación cruzada.
- Directamente en la sartén: es recomendable utilizar la cocción en el caso de carnes finas, verduras o comidas ya elaboradas, para que mantengan una textura.
- Con agua fría: puede hacerse sumergiendo el alimento en agua fría (nunca caliente) y vigilando su temperatura para evitar la proliferación bacteriana.
- Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno
- Negocio Barcia: la UD Las Palmas asume la compra del central por 1,5 millones y puede hacer caja
- La canaria Keyla Suárez, agredida en Gran Vía: “Se rieron de mí y cuestionaron mi identidad”
- Y Kirian cumplió su promesa con el niño Elías
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- El llanto por Pepe Vega: «No le conocía un solo enemigo y no recuerdo a nadie decir una sola mala palabra sobre él»
- Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
- Dani Alves y la tinerfeña Joana Sanz ya están en casa tras haber dado a luz a su primer hijo en común