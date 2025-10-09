El enfermero Jorge Ángel explica cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos: "Nunca lo hagas a temperatura ambiente"

Muchas familias optan por hacer la compra de manera semanal o mensual con el finde ahorrarse viajes al supermercado. Prefieren pisarlo lo menos posible, pero cuando lo hacen, llenan considerablemente el carro de la compra. Sin embargo, toda esa comida debe organizarse correctamente y planificar los menús semanales para llevar al trabajo o cocinar lo mínimo posible durante la semana.

Muchos de los productos comprados se congelan porque no se van a consumir de inmediato, sino que pasaran varios días o incluso semanas hasta que se utilicen. Además, la falta de tiempo ha hecho que muchas personas opten por el batch cooking, es decir, cocina toda la comida de la semana en un solo día. No obstante, tanto esos tuppers como los que te da tu madre o duran eternamente en la nevera. Si no se van a consumir en los próximos días, lo más recomendable es congelarlos para evitar que se estropeen.

Cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos

El enfermero Jorge Ángel, conocido en redes sociales por su contenido divulgativo sobre salud, ha compartido un video en el que explica cómo descongelar correctamente los alimentos, un proceso que muchas personas llevan haciendo mal toda su vida.

"Yo era el típico que cogía directamente el táper, lo dejaba en el patio y, así pues, a ver si se descongelaba rápido", comenta el sanitario. Sin embargo, descongelar los alimentos a temperatura ambiente es un error, ya que "aumenta la proliferación de las bacterias y otros microorganismos".

El profesional aconseja dejar el alimento en un plato y descongelarlo en la nevera durante unas 12 horas, dependiendo del tipo de comida, ya que algunas tardan más que otras. Además, insiste en que "hay que cocinarlo lo antes posible porque así evitamos contaminaciones".

Si el tiempo es limitado, también puedes utilizar el microondas, siempre y cuando tenga un programa de descongelar homologado, pero nunca debe hacerse con agua caliente.

Otras formas seguras de descongelar alimentos