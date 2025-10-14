El dietista canario Miodrag Borges avisa sobre el alimento más antiinflamatorio: "No es la cúrcuma"
El experto ha avisado sobre la confusión en la que caen muchas personas sobre las sustancias antiinflamatorias
La inflamación es una enfermedad que sufren muchas personas, incluso muchos de ellos de manera crónica. Lo cierto es que no todo el mundo sabe cómo combatirla.
La cúrcuma siempre se ha percibido como una de las sustancias más antiinflamatorias, ideal para bajar el hinchazón. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque existe otro producto más eficaz y que ofrece un buen resultado.
El nutricionista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que esta sustancia "no es la cúrcuma, tampoco el jengibre ni los frutos rojos".
Ni jengibre ni frutos rojos
Se conoce como "la semilla bendita" y se utilizaba antiguamente como medicina en Oriente Medio, "incluso fue encontrada en la tumba de Tutankamón". Se trata del aceite de nigella sativa, más conocido como comino negro.
La clave esta en la timoquinona, el compuesto químico que se encuentra en la planta y tiene efectos antioxidantes y ha demostrado efectos protectores sobre el corazón, el hígado y los riñones según diferentes estudios.
"Los estudios científicos destacan sus propiedades de modulación inmunológica, mejora de la salud digestiva y también de la salud de la piel", asegura el experto.
Cómo consumir el aceite de comino negro
El mejor momento para consumir este aceite es en ayunas, si se busca aprovechar al máximo sus beneficios. Puede tomarse tanto en cápsulas como en formato líquido, sin superar las tres cucharadas diarias recomendadas.
Además, si el sabor resulta muy intenso, puede mezclarse con las comidas para hacerlo más agradable.
Asimismo, el aceite de comino negro también se utiliza con fines cosméticos y de cuidado personal, ya que hidrata la piel y fortalece el cabello.
Quién debería consumirlo
Pese a que estas semillas sean naturales, no significa que sean aptas para todas las personas. Es recomendable siempre consultar con un especialista antes de empezar a consumirlas. Si tomas medicamentos específicos no es recomendable consumirlos:
- Anticoagulantes o diluyentes de sangre: este aceite puede aumentar el riesgo de sangrado.
- Presión de sangre: si se ha sido recetado medicamentos para reducir a presión de sangre, puede causar efectos negativos como desmayos o mareos.
- Embarazadas y lactantes: si se encuentra en alguna de estas situaciones, no consumir nunca sin preguntar a un especialista.
