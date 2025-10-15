El dietista canario Miodrag Borges dicta sentencia sobre el chocolate del 85% de los supermercados: "Me sabía bastante más dulce de lo habitual"
El nutricionista ha explicado el problema al que se ha enfrentado al comprar el chocolate del supermercado
No es ninguna novedad que el chocolate negro de calidad tiene múltiples beneficios para la salud. Consumir una o dos onzas al día resulta una excelente opción para mantenerse en forma y seguir un estilo de vida equilibrado.
Sin embargo, no todas las marcas ofrecen las mismas características ni la misma calidad en sus productos. Por eso, es fundamental revisar siempre la etiqueta nutricional y los ingredientes antes de comprar, ya que muchos chocolates que parecen saludables contienen azúcares añadidos o grasas de baja calidad que reducen sus beneficios reales.
Qué determina la calidad del chocolate
La calidad de un chocolate no depende únicamente del porcentaje de cacao, sino también de los ingredientes utilizados en su elaboración y producción.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que los elementos clave que determinan la excelencia de un chocolate negro son la pasta de cacao en polvo, la manteca de cacao y la cantidad de azúcar añadida.
- La pasta de cacao, que proviene del molido del grano, es la principal fuente de sabor y nutrientes.
- La manteca de cacao, su parte grasa, aporta suavidad y una textura cremosa, mientras que el cacao en polvo intensifica el color y el sabor.
- El azúcar se añade en distintas proporciones según el nivel de dulzor deseado.
Además, se pueden incluir aromas naturales como la vainilla, grasas lácteas en pequeñas cantidades o emulsionantes, que ayudan a mantener la mezcla homogénea y mejorar la textura.
La unión de estos factores determinan el sabor, el aroma y la calidad del producto final.
Cambios
El nutricionista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que "Llevo años comprando chocolate 85% y lo que me pasó el otro día con este de Lidl no me había ocurrido anteriormente", aseguro el dietista.
"Me sabía bastante más dulce de lo habitual tratándose de un 85%", confiesa Miodrag Borges, tras dudar si lo estaban engañando pese a haber revisado el etiquetado del producto. Sin embargo, el etiquetado estaba en orden y no había nada que hiciera saltar las alarmas.
Los usuarios no han tardado en reaccionar al video, comentando que también habían notado un cambio en el sabor e incluso que otros supermercados habían modificado el fabricante de sus tabletas, lo que había afectado a la calidad y al sabor del chocolate.
