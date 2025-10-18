¿Es mejor comer antes o después de entrenar? El cardiólogo Aurelio Rojas lo aclara

Los deportistas dedican tiempo, energía y esfuerzo a decidir qué alimentos consumir antes o después de entrenar, con el objetivo de cuidar su cuerpo y su corazón. Por eso, muchos recurren a profesionales de la salud para seguir una dieta adecuada y optimizar su rendimiento.

"Lo que te voy a contar probablemente contradice todo lo que has escuchado", asegura el cardiólogo Aurelio Rojas.

¿Qué comer antes y después de entrenar para cuidar la salud del corazón?

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar acerca de la salud del corazón y hábitos saludables, ha compartido un video en el que explica qué alimentos son los más recomendables antes y después de realizar actividad física para optimizar el rendimiento y proteger el corazón.

El objetivo no es ingerir la mayor cantidad de comida posible, sino comer mejor y en el momento adecuado para cuidar la salud metabólica y cardiovascular.

Antes de entrenar, energía sin elevar la insulina

Rojas explica que no siempre es necesario comer antes de entrenar, solo en caso de que la sesión vaya a ser larga, intensa o se vaya a realizar en ayunas, ya que pueden aparecer síntomas de mareo o debilidad. "Lo importante es dar energía sin elevar demasiado la insulina", asegura. En el caso de necesitar comer antes de entrenar, es recomendable hacerlo entre 45 y 60 minutos antes de la sesión.

Entre las mejores opciones destaca:

Yogur o kéfir con semillas o fruta baja en azúcares (arándanos, manzana o frutos rojos).

Plátano con un puñado de nueces o almendras.

Pan integral o de centeno con aguacate o jamón.

Café o té verde, siempre que se tomen con moderación, ya que "aumentan el rendimiento y la oxidación de grasa", aunque no deben consumirse por la tarde para no afectar al descanso.

Después de entrenar, reparar

El especialista recomienda esperar entre 45 y 60 minutos después de realizar ejercicio para comer, ya que en ese tiempo el cuerpo libera FGF21, una hormona que activa la reparación celular, mejora la sensibilidad a la insulina y protege las mitocondrias y el corazón.

"Durante esa hora seguimos quemando grasa y activando los procesos de reparación. Comer justo al terminar puede cortar esos beneficios", explica Rojas.

Después de ese periodo, conviene reponer nutrientes según el tipo de entrenamiento.

De fuerza:

Tortilla o huevos con verduras y aguacate.

Yogur o kéfir con proteína natural y frutos rojos.

Arroz o boniato con pescado azul (como salmón, caballa o sardina).

Resistencia o cardio largo:

Avena o pan integral con plátano y semillas.

Ensalada con legumbres y aceite de oliva virgen extra.

Batido de frutas naturales con yogur o kéfir sin azúcar.

"Pequeños gestos cambian más tu salud de lo que te imaginas", concluye.