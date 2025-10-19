El cardiólogo Aurelio Rojas dicta sentencia sobre el café: "Tomarlo después de comer se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular"

España es de los países más cafeteros del mundo. Cada español consume más de cuatro kilos de café al año, lo que equivale a unas 560 tazas aproximadamente según los datos del Informe Sectorial del Café en España.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por su labor divulgativa en la salud cardiovascular, ha explicado en un video cuándo y cómo las personas deben tomar el café.

Beneficios del café por la mañana

"Depende de cuándo y cómo lo tomes", aclara Rojas al inicio de su explicación. Consumir café por la mañana aporta varios beneficios como mejorar la concentración, el rendimiento físico, la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo cardiovascular.

Según varios estudios, tomar café en las primeras horas del día ayuda a activar el metabolismo sin alterar el sueño y favorece un mejor control de la glucosa y la presión arterial.

Además, el cardiólogo enumera una serie de beneficios que aporta el café si lo tomas correctamente:

Mejora la concentración y el rendimiento físico.

Protege el corazón y reduce el riesgo de infarto.

Mejora la sensibilidad de la insulina.

No aumenta el azúcar en sangre

Ayuda a perder peso

Previene el hígado graso y el cáncer de hígado

Mejora la microbiota

Es antiinflamatorio

Por qué no debes tomar café después de comer

El consumo de café a partir de mediodía puede tener un efecto no deseado. "Tomarlo después de mediodía se asocia con más enfermedad cardiovascular, insomnio o hipertensión, especialmente en quienes duermen poco o metabolizan lento la cafeína", advierte el cardiólogo haciendo referencia al estudio de Zhong, publicado en European Journal of Preventive Cardiology.

La cafeína puede permanecer activa en el organismo hasta 10 horas, elevando los niveles de cortisol nocturno y afectando al descanso.

Cuánta cafeína es recomendable

La dosis ideal para obtener sus beneficios se sitúa entre 3 y 4 tazas al día, lo que equivale a 400 miligramos de cafeína, según la Autoridad Europea e Seguridad Alimentaria.

"Más de esa cantidad revierte los beneficios, más estrés, menos sueño y más presión arterial, así que no te pases", advierte Rojas.

¿Y qué pasa con el descafeinado?

El café descafeinado también tiene efectos positivos "conserva la mayoría de antioxidantes, aunque algo menos de efecto metabólico", señala el especialista.

Rojas también aclara que "el café con leche entera reduce parcialmente los polifenoles, pero no los anula", según una investigación publicada en el Journal and Agricultural and Food Chemestry (2006)

El café más saludable

"El café más saludable tiene que ser natural, recién molido si es posible, sin azúcar y siempre tomarlo antes del mediodía", aconseja el cardiólogo.

Además, recomienda añadir media cucharadita de cacao puro 100% en el café de la mañana, ya que esa combinación aumenta la dopamina, mejora el flujo cerebral y reduce la inflamación de los vasos sanguíneos, según un estudio de Nutrients.

"Ahora ya sabes, disfruta del café de la manera más saludable posible, y tu corazón te lo va a agradecer", concluye Rojas