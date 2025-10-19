Un dietista canario explica el error que muchos cometen al comer yogur: "Yo antes también lo hacía, pero ahora..."

Al abrir un yogur, es normal encontrarse un líquido en la superficie que muchas personas desechan pensando que es inútil o que podría estar en mal estado. Sin embargo, este suero es una fuente valiosa de nutrientes, como proteínas y minerales esenciales. Según el experto en dietética canario Miodrag Borges, lo más recomendable es mezclar bien este líquido con el yogur antes de consumirlo, para aprovechar al máximo todos sus beneficios.

Muchos consumidores tienen la costumbre de tirar a la basura el líquido que se acumula en la parte superior del yogur pero la realidad va más allá, porque esa parte tiene "proteínas de alta calidad", minerales esenciales y vitaminas que aportan beneficios importantes para la salud.

El líquido es una parte importante del yogur

Según explica Miodrag Borges, "el líquido que se queda en la superficie del yogur no es agua, sino un concentrado lleno de nutrientes". Entre los beneficios que tiene este suero se encuentran proteínas con todos los aminoácidos esenciales que además contribuyen a una rápida digestión y a tener un efecto saciante.

También contiene "péptidos bioactivos", compuestos con "propiedades antioxidantes y antimicrobianas" que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y proteger el organismo frente a agentes externos, como detalla el especialista en microbiota.

Este suero tiene vitaminas y minerales que fortalecen el cuerpo

Miodrag Borges explicaba que este suero es una excelente fuente de "minerales como el fósforo, el calcio, el magnesio y el potasio", todos ellos fundamentales para mantener huesos fuertes, prevenir calambres y regular el equilibrio hídrico del cuerpo. Además, el líquido aporta vitamina B2 (riboflavina), lactosa y ácido láctico, este último con un alto potencial prebiótico que contribuye al buen funcionamiento de la flora intestinal y favorece una digestión más saludable.

El dietista reconocía que él también solía tirar el líquido del yogur antes de conocer su verdadero valor nutricional. Por ello, recomienda removerlo o mezclarlo con el contenido del yogur antes de consumirlo, en lugar de eliminarlo. De esa manera, se aprovechan al máximo todos sus nutrientes.

Por todo ello, sigue este gran consejo del dietista Miodrag Borges para reforzar la ingesta de proteínas, vitaminas y minerales sin esfuerzo ni coste adicional.