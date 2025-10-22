Un experto en agua explica el error que todos cometemos cuando compramos botellas de plástico: "Rellernarlas es muy peligroso"

Todos hemos reutilizado botellas de plástico para rellenarlas con agua en algún momento, ya sea por comodidad o necesidad de transportar el líquido a otro lugar. Sin embargo, esta práctica puede ser peligrosa para nuestra salud, ya que las botellas contienen componentes que son dañinos, como lo explica el especialista Josep (@josepH2O).

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Este gesto que muchos hacen como una costumbre de ahorro, está poniendo en riesgo su salud. Rellenar una y otra vez las botellas de agua de plástico no es una práctica segura. A pesar de que en todas las botellas se indica lo mismo, "consumir después de abierta en los dos o tres días siguientes y no reutilizar", es normal ver cómo muchos consumidores las rellenan con agua del grifo o mineral para evitar generar residuos.

El agua tiene microplásticos ocultos

Josep advierte que esta práctica, más allá de parecer sostenible, puede tener consecuencias negativas para la salud: "El plástico de estas botellas no está diseñado para usarse más de una vez". Esto se debe a que, cuando los recipientes se reutilizan, especialmente si se exponen al sol o se dejan dentro del coche, empiezan a degradarse y liberan microplásticos y otras sustancias químicas. Estos compuestos pueden pasar desapercibidos en el agua, pero terminan siendo ingeridos por el cuerpo.

Muchos estudios científicos han demostrado que los microplásticos están presentes en el agua embotellada y también en el agua del grifo, pero su concentración aumenta cuando el envase se degrada. Estos diminutos fragmentos, junto con otros aditivos del plástico como el bisfenol A (BPA) pueden alterar el sistema hormonal y provocar efectos a largo plazo.

Josep detalla que el consumo continuado de agua de botellas reutilizadas puede causar dolores de cabeza, inflamación, fatiga, problemas digestivos e incluso enfermedades más graves si la exposición es prolongada. A esto se suma el hecho de que muchas personas no lavan adecuadamente las botellas antes de volver a usarlas, lo que favorece el crecimiento de bacterias y moho en su interior.

El plástico tiene alternativas más seguras

Los expertos recomiendan sustituir las botellas de un solo uso por envases reutilizables de vidrio, acero inoxidable o plástico libre de BPA, diseñados para resistir el lavado y el uso diario sin liberar sustancias dañinas. Además, mantener una correcta higiene, lavar las botellas con agua caliente y jabón después de su uso. De este modo se evita la proliferación de microorganismos.

Por eso, como dice Josep, "el ahorro que creemos conseguir rellenando una botella de plástico puede salir caro para nuestra salud". Él mismo también recomienda que compres una botella reutilizable de calidad, porque no solo es más sostenible, sino también la forma más segura de beber agua cada día.