La IA se abre paso en la detección precoz de patologías neonatales

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en la neonatología española. Su potencial para anticipar complicaciones y mejorar la supervivencia de los bebés más vulnerables ha sido uno de los grandes ejes del XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y el X Congreso de Enfermería Neonatal, inaugurados este martes en el Palacio de Congresos de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Expertas en la materia coinciden en que el futuro de la especialidad pasa por combinar precisión tecnológica y cercanía humana.

Tecnología aliada

Los avances en inteligencia artificial permiten procesar grandes volúmenes de información médica para detectar complicaciones de forma cada vez más temprana y precisa. María Isabel Izquierdo, presidenta del Comité Científico de SENeo, señaló que estas herramientas «ayudarán a prevenir complicaciones graves como infecciones o problemas respiratorios con secuelas a largo plazo». Además, el desarrollo de sistemas de análisis de imágenes radiológicas incrementará la capacidad diagnóstica en etapas críticas.

Hoy, durante el acto inaugural de la primera jornada del XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y el X Congreso de Enfermería Neonatal / LP / DLP

Innovación genética

En este contexto, España también avanza en programas innovadores, como el cribado genómico neonatal a 2.500 bebés, que permitirá detectar más de un centenar de enfermedades desde el nacimiento y actuar antes de que aparezcan los primeros síntomas.

La tecnología no solo mejora la detección: también transforma la experiencia hospitalaria. La implantación progresiva de sistemas de monitorización sin cables en las unidades de cuidados intensivos neonatales reducirá las barreras físicas entre los bebés y sus familias. Para Leticia Bazo, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, «la tecnología no debe alejar a las familias, sino acercarlas».

Capacitación pendiente

En paralelo a la revolución tecnológica, los profesionales reclaman al Ministerio de Sanidad que apruebe de forma definitiva la capacitación específica en neonatología. Belén Fernández Colomer, presidenta entrante de SENeo, recordó que esta disciplina «acompaña la vida antes de nacer y en sus primeros días» y que su reconocimiento oficial «es esencial para garantizar la mejor atención a los pacientes más frágiles».

La especialización es vista como una herramienta clave para sostener los estándares de calidad y reforzar a unos equipos que tratan desde complicaciones prenatales hasta cuadros críticos en las primeras semanas de vida.

Hoy, durante la primera jornada del XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y el X Congreso de Enfermería Neonatal / LP / DLP

Cuidado humano

A pesar de los avances, la neonatología mantiene como pilar la humanización del cuidado. Prácticas como el método piel con piel y la lactancia materna siguen siendo decisivas para el desarrollo neurológico y emocional de los bebés prematuros. Bazo subrayó que «el contacto directo es tan importante como cualquier avance médico» y que la familia debe formar parte activa del proceso asistencial.

España cuenta con una de las redes de bancos de leche materna más sólidas de Europa, un recurso que ha contribuido a mejorar notablemente la supervivencia de los prematuros y que otros países toman hoy como modelo.

Futuro cercano

Laura Collados, presidenta del Comité Científico de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, recalcó que «la inteligencia artificial y la innovación no sustituyen el cuidado humano, lo complementan». El reto inmediato pasa por combinar ambas dimensiones para mejorar la supervivencia y el bienestar de los recién nacidos.

Con la natalidad en descenso —salvo en Canarias, donde se registra la más alta del país— y la prematuridad estable entre el 7 y el 10 %, el sector afronta un futuro en el que la tecnología y la formación especializada serán tan determinantes como el contacto piel con piel.