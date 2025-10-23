Cuando atrasar el reloj te adelanta un infarto: esto es lo que dice el cardiólogo Aurelio Rojas

Hay cambios que parecen pequeños y, sin embargo, sacuden los engranajes invisibles del cuerpo. En la madrugada del sábado al domingo, los relojes se retrasarán una hora y, con ellos, también lo harán nuestras rutinas. Lo que para muchos es solo una excusa para dormir más, para la ciencia es una descoordinación interna que puede afectar al corazón, al estado de ánimo e incluso a la seguridad laboral.

Cada vez más voces médicas y gubernamentales coinciden en lo mismo, pues el cambio de hora, más allá de su discutido ahorro energético, representa un impacto real en la salud pública.

Una hora menos de sueño, una alerta más

El cardiólogo Aurelio Rojas lo resume con contundencia: “cada vez que cambiamos la hora, los infartos aumentan hasta un 1,24 %”. Y no solo eso, ya que también se incrementan los accidentes, los errores médicos y la irritabilidad.

El motivo es fisiológico, puesto que cuando se altera el horario, también lo hace el reloj biológico interno, el llamado núcleo supraquiasmático. Según explica Rojas, “de repente, el sol, la melatonina, el cortisol y la insulina dejan de estar coordinados, y eso dispara el sistema nervioso simpático. Es decir, activamos nuestro modo alerta máxima. Una bomba de estrés metabólico para el corazón”.

Estas son las consecuencias que tiene el cambio de hora en nuestra salud. / LP/DLP

¿Cuánto tarda el cuerpo en adaptarse?

Aunque el cuerpo suele reajustarse en dos o tres días, el experto advierte que en personas con sobrepeso, hipertensión, diabetes o estrés crónico, esa desincronización puede alargarse hasta una semana. Durante ese tiempo, el riesgo cardiovascular o de sufrir trastornos del sueño se multiplica.

Y lo más preocupante es que esta alteración sucede dos veces al año, en marzo y en octubre.

¿Cómo prepararte para el cambio de hora?

El doctor Rojas comparte algunas recomendaciones para amortiguar el impacto: “Adelanta tus horarios de sueño y comidas 15 o 20 minutos desde hoy mismo. El sábado evita pantallas y cenas copiosas una hora antes de dormir.

El domingo, sal a la luz solar temprano, pero no hagas ejercicio intenso porque tu sistema nervioso estará hiperactivado”. Aunque parezca un gesto mínimo, retrasar una hora el reloj pone a prueba todo tu sistema biológico.

“Si queremos hablar de salud real, uno de los pilares fundamentales es respetar los ritmos naturales del ser humano”.

El horario de invierno se activa este domingo 26 de octubre de 2025. A las 03:00 horas de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, por lo que volverán a marcar las 02:00. Estará vigente hasta marzo de 2026.

Pedro Sánchez quiere que nunca más se cambie la hora / LP

El Gobierno pide a Europa abolir el cambio

El Gobierno español prepara una propuesta formal ante la Unión Europea para eliminar definitivamente el cambio de hora. Se apoya en tres argumentos clave: