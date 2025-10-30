Ni lentillas de colores ni maquillaje del bazar: estos son los complementos de Halloween que los médicos desaconsejan usar por ser muy peligrosos

Con la llegada de Halloween, las tiendas y plataformas online se llenan de disfraces, máscaras y complementos aterradores. Sin embargo, detrás del maquillaje más impactante o de unas lentillas de colores llamativos, pueden esconderse riesgos importantes para la salud, especialmente si se usan productos no homologados o de baja calidad. Siempre es fundamental prestar atención a las instrucciones de uso y a los materiales de los productos.

Muchas veces, los disfraces y accesorios baratos pueden contener sustancias tóxicas o provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ello, se recomienda adquirir artículos en tiendas especializadas y revisar que cumplan con las normativas de seguridad. Además, el uso de lentillas decorativas sin prescripción médica puede causar irritaciones o incluso infecciones graves en los ojos.

Riesgos de complementos para nuestros ojos

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) advierte cada año sobre los peligros de las lentillas de fantasía, muy populares en estas fechas. El ojo es un órgano extremadamente delicado y no debe exponerse a materiales sin control sanitario, recuerdan desde la institución. Estas lentillas, cuando se compran sin prescripción o en tiendas no autorizadas, pueden provocar consecuencias graves.

El uso inadecuado de estas lentillas puede derivar en daños más severos, como úlceras corneales o incluso pérdida de visión. Por ello, el CNOO insiste en la importancia de adquirir estos productos únicamente en establecimientos especializados y bajo la supervisión de un profesional cualificado.

Principales riesgos de los disfraces y complementos de Halloween:

Conjuntivitis o irritación ocular por el uso de lentillas no homologadas.

por el uso de lentillas no homologadas. Reacciones alérgicas o dermatitis causadas por maquillajes o adhesivos de baja calidad.

causadas por maquillajes o adhesivos de baja calidad. Pérdida de visión parcial o lesiones corneales por partículas o productos contaminados.

por partículas o productos contaminados. Caídas y golpes al usar máscaras que limitan la visibilidad.

al usar máscaras que limitan la visibilidad. Sequedad ocular por falta de ventilación en antifaces y máscaras cerradas.

Además, su uso combinado con máscaras o antifaces mal ventilados aumenta los riesgos. La falta de ventilación puede resecar los ojos, mientras que los orificios de visión mal alineados pueden reducir el campo visual y causar accidentes. Los expertos recomiendan que los antifaces y máscaras tengan una correcta transpiración y un ajuste cómodo, evitando materiales plásticos que impidan el paso del aire.

Riesgos para la piel

Otro elemento de riesgo son los maquillajes y purpurinas. Aunque muchas tiendas promocionan productos hipoalergénicos, no todos cumplen con las normas europeas de cosmética. Algunos contienen colorantes y disolventes que pueden irritar la piel o los ojos. La purpurina, además, ha sido restringida por su alto contenido en microplásticos y si entra en contacto con los ojos, puede requerir atención médica.

Las pelucas sintéticas, pestañas postizas y adhesivos también pueden causar reacciones alérgicas, sobre todo si se fabrican con materiales de baja calidad. Los especialistas aconsejan realizar una prueba en la piel antes de usarlos y evitar aplicarlos directamente sobre zonas sensibles.

Consejos para disfrutar de un Halloween seguro:

Compra siempre en tiendas autorizadas y revisa el etiquetado CE de los productos.

y revisa el etiquetado CE de los productos. Consulta a un óptico-optometrista antes de usar lentillas cosméticas o de fantasía.

antes de usar lentillas cosméticas o de fantasía. Lávate bien las manos antes de tocar los ojos o aplicar maquillaje.

antes de tocar los ojos o aplicar maquillaje. No compartas lentillas ni maquillaje con otras personas.

con otras personas. Retira todo el maquillaje antes de dormir y limpia bien el rostro con productos adecuados.

y limpia bien el rostro con productos adecuados. Usa máscaras ventiladas y con buena visibilidad para evitar mareos o accidentes.

Halloween es una noche para disfrutar, pero los expertos recuerdan que un disfraz no debería poner en riesgo la salud. Comprar materiales seguros, maquillajes certificados y un poco de sentido común puede evitar que la diversión acabe en urgencias. Porque como recalcan desde el CNOO, el verdadero susto puede ser tener que acudir al oftalmólogo el día después.