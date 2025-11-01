El Dr. Luis Navarro revela lo que tienes que comer para no quedarse calvo: así es su "dieta multicolor"

El cabello es una de las partes de nuestro cuerpo que más cuidamos. A nadie le gusta perder su pelo, por eso, los que sufren esta desgracia recurren a tratamientos costosos o trasplantes que a veces no terminan dando el resultado esperado. Sin embargo, la solución a este problema es más sencilla, y consiste en seguir una buena dieta que hidrate y nutra la raíz. El remedio para no quedarse calvo comienza en casa, como explica el tricólogo y especialista en cuidado capilar, Dr. Luis Navarro Tenedor.

La caída del cabello es una de las principales preocupaciones estéticas que sufren los españoles, y así lo demuestran los datos. Según datos de la Sociedad Española de Dermatología y Venereología (AEDV), alrededor del 42% de los hombres sufre alopecia a partir de los 35 años, una cifra que aumenta con la edad hasta alcanzar a casi el 80% en mayores de 70. En el caso de las mujeres, la alopecia también es frecuente, sobre todo tras la menopausia, afectando a cerca del 30% de ellas. Estos datos sitúan a España entre los países europeos con mayor incidencia de calvicie.

La caída del pelo y la calvicie viene de familia

A pesar de que la pérdida de pelo se trata de un proceso natural que afecta a la mayoría de las personas, en la sociedad existe cierto estigma en quedarse calvo. Este impacto psicológico es muchas veces consecuencia de la genética, uno de los principales factores que conducen a la caída del cabello.

También influyen los cambios hormonales, el envejecimiento, el estrés, una mala alimentación o el abuso de productos químicos agresivos. Identificar el origen del problema es clave para elegir el tratamiento adecuado y prevenir un deterioro mayor.

El tricólogo Luis Navarro aconseja seguir una buena dieta

El Dr. Luis Navarro Tenedor insiste en que la salud capilar debe entenderse desde dentro: "El pelo se compone de dos partes: la raíz, situada en el folículo piloso, y la fibra capilar, que es lo que vemos. La fibra son células muertas, por lo que no podemos regenerarlas. Lo importante es la raíz, porque ahí es donde realmente se genera la salud capilar".

Aparte de los consejos del tricólogo, el cuidado cosmético externo, como echarse cremas o cualquier otro producto tiene su función. Sin embargo, lo importante está en nutrir el folículo piloso con los nutrientes adecuados. "No solo vale un alimento, no solo vale un producto. Es un conjunto de cosas. Hacen falta muchas cosas en las proporciones adecuadas", señala el Dr. Navarro Tenedor. Él mismo también recomienda seguir una dieta “variada y multicolor”, rica en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Entre los nutrientes clave para mantener un cabello fuerte se encuentran: la biotina, el hierro, el zinc, los ácidos grasos esenciales y las proteínas de calidad. Estos componentes, presentes en alimentos como los huevos, pescados azules, verduras de hoja verde o frutos secos, ayudan a que los folículos reciban la energía y los elementos necesarios para que el ciclo de crecimiento capilar se mantenga activo.

El experto acaba explicando que los hábitos de vida juegan un papel esencial. Debes evitar el tabaco, reducir el estrés, dormir lo suficiente y no abusar de tratamientos químicos agresivos para así alargar la salud del cabello. "La salud del cabello se construye desde dentro y cuidando lo que rodea a la raíz, no solo lo que vemos en el espejo", concluye el doctor Luis Navarro.