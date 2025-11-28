Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer para prevenir las caídas

Recomendaciones para evitar las caídas de las personas mayores en el hogar

Colegio de Enfermería

Renata Domingo

Las caídas son un problema significativo para las personas mayores, con alta incidencia y graves consecuencias para su salud. 

Un tercio de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, y esta cifra aumenta hasta el 50% en mayores de 80 años. Las caídas pueden provocar lesiones físicas, como fracturas, y también tienen un impacto psicológico importante, generando miedo a caer y limitando la actividad física. 

Es importante conocer los factores de riesgo y tomar medidas, especialmente en el hogar, para que nuestros mayores puedan vivir en entornos más seguros. 

