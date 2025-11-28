UROINTEC, referencia canaria en Innovación Médica

UROINTEC, liderada por su CEO Pablo Juárez del Dago, se ha consolidado como una referencia nacional en innovación médica gracias a su propuesta pionera de telecirugía, mentoring quirúrgico y formación en directo, que impulsa al archipiélago como hub tecnológico–sanitario con impacto en múltiples especialidades.

La clínica GUA (Gabinete de Urología y Andrología), con más de 25 años de trayectoria en Las Palmas y una posición consolidada en el ámbito asistencial, constituye el origen del proyecto y la base clínica sobre la que se ha construido el modelo de innovación sanitaria y tecnológica de UROINTEC.

En este contexto, UROINTEC se ha consolidado como uno de los actores más innovadores del país gracias a proyectos que combinan robótica, conectividad quirúrgica y educación avanzada, integrando tecnología, excelencia clínica y formación de alto nivel alineada con la medicina digital.

“La telecirugía permitirá que pacientes en Canarias sean operados en remoto por los mejores especialistas internacionales, sin salir de las islas.”

En palabras de Juárez del Dago, “uno de los avances más ambiciosos es la apuesta por la telecirugía y la conectividad quirúrgica, una infraestructura que permitirá que especialistas de cualquier parte del mundo puedan asistir, guiar u operar en remoto a pacientes en Canarias, sin necesidad de desplazamientos”. “Este modelo democratiza el acceso al mejor talento médico internacional”, matiza. El planteamiento sitúa a UROINTEC a la vanguardia de una medicina más colaborativa y digital, que marcará el futuro de la cirugía en la próxima década.

Equipo de UROINTEC en el quirófano durante el transcurso de una cirugía robótica. / Urointec

Esta evolución se apoya también en un programa integral de mentoring y formación quirúrgica en streaming, desarrollado sobre una plataforma educativa. La tecnología permite retransmitir intervenciones en directo con múltiples cámaras, realización profesional, gráficos explicativos y capacidad de interacción en tiempo real, facilitando la formación de especialistas y la colaboración entre equipos médicos internacionales.

La dimensión internacional del proyecto ha dado un salto importante en 2025 con la apertura de un nuevo marco de colaboración con una de las compañías tecnológicas y médicas de mayor influencia global. Este acuerdo, ya en fase final de definición, permitirá que a partir de 2026 profesionales de diversos países puedan formarse en cirugía robótica mediante los modelos desarrollados por UROINTEC. La iniciativa consolida a la organización como un actor global en innovación médica y como una plataforma de transferencia de conocimiento en el ámbito quirúrgico.

Este impulso refuerza además el papel estratégico que Canarias puede desempeñar como hub tecnológico–quirúrgico capaz de atraer la atención de multinacionales y situar al ecosistema sanitario local al nivel de los centros más avanzados del mundo. “La trayectoria de UROINTEC ha despertado el interés de instituciones y agentes del sector, que ven en su modelo un ejemplo de cómo la innovación creada en España puede generar impacto global, impulsar oportunidades de formación de alto nivel y mejorar la calidad asistencial de miles de pacientes”, apunta el CEO de la compañía.

Retransmisión en directo de una cirugía robótica. / Urointec

En términos de actividad, UROINTEC ha experimentado un crecimiento notable en cirugía robótica. Tras su despegue en 2023, la organización ha multiplicado el volumen de intervenciones hasta superar el centenar de procedimientos en 2025, consolidando uno de los programas con mayor expansión del país. Este crecimiento refleja la adopción progresiva de la robótica por parte de los especialistas, la incorporación de nuevos profesionales y la optimización de circuitos clínicos.

Durante el último ejercicio, la compañía ha registrado uno de los mayores incrementos de facturación de su trayectoria, con un crecimiento previsto superior al 60% respecto al año anterior. La expansión de los servicios asistenciales, el desarrollo del programa de cirugía robótica y la creación de nuevas unidades han permitido aumentar la capacidad operativa y reforzar el impacto de UROINTEC en el ecosistema sanitario regional.

“UROINTEC evoluciona hacia un hub tecnológico–quirúrgico capaz de dar soporte a múltiples especialidades más allá de la urología.”

El progreso ha sido posible gracias a una inversión tecnológica continuada, superior a los dos millones de euros en los últimos años, destinada a ampliar la capacidad en cirugía robótica, digitalizar procesos y desarrollar plataformas propias de formación. Según advierte Juárez del Dago, “contamos con un equipo en expansión formado por más de 50 profesionales, entre especialistas médicos, personal clínico y departamentos de apoyo como operaciones, facturación o marketing”. Y añade: “De cara a 2026, prevemos mantener esta tendencia, impulsada por la diversificación hacia nuevas especialidades quirúrgicas y la consolidación de nuestro modelo de cirugía conectada y formación internacional”.

En un momento en el que la medicina avanza hacia entornos más colaborativos y tecnológicamente avanzados, UROINTEC demuestra cómo una empresa local puede liderar una transformación sanitaria desde Canarias y convertirse en un motor de innovación con impacto en múltiples especialidades.