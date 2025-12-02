Las pautas nutricionales para afrontar la menopausia

La llegada de la menopausia supone una etapa de grandes cambios hormonales, físicos y emocionales que pueden afectar al bienestar de la mujer si no se gestionan adecuadamente. Para ofrecer una guía fiable, actualizada y basada en evidencia científica, el Hospital San José impulsa un enfoque integral liderado por la Dra. M.ª Felisa Medina Cabrera, responsable del programa «Mi dieta saludable» del Servicio de Nutrición y Dietética. Su objetivo es ayudar a las mujeres a comprender esta transición, adoptar hábitos saludables y prevenir complicaciones mediante nutrición personalizada, estilo de vida equilibrado y acompañamiento profesional.

Perimenopausia: primeros signos de cambio

En esta fase previa aparecen menstruaciones irregulares, sofocos, alteraciones del sueño, mayor sensibilidad emocional y fatiga. La disminución progresiva del estrógeno influye en el estado de ánimo, la energía diaria y el metabolismo.

El acompañamiento nutricional temprano ayuda a aliviar síntomas y mejorar la adaptación del cuerpo.

Menopausia: un punto clave para evaluar la salud

La menopausia se confirma tras doce meses sin menstruación. Es el momento ideal para revisar la salud ósea, cardiovascular, metabólica y emocional, ya que la bajada de estrógenos incrementa riesgos a largo plazo.

La Dra. Medina destaca que “el objetivo no es solo aliviar los síntomas, sino prevenir problemas como la osteoporosis o las enfermedades cardiovasculares”.

Postmenopausia: importancia de la prevención

En esta etapa se intensifican ciertos efectos: pérdida de masa ósea y muscular, rigidez articular, cambios en lípidos y glucosa, sequedad de mucosas, infecciones urinarias y aumento de grasa abdominal.

Aquí la nutrición y la actividad física adquieren un papel decisivo para mantener la salud a largo plazo.

Hospital San José / archivo

Nutrición antiinflamatoria: la herramienta más eficaz durante la menopausia

Los cambios hormonales favorecen una inflamación de bajo grado que altera el metabolismo y facilita el aumento de peso, incluso sin cambios en la dieta habitual. El cuerpo tiende a perder masa magra y reducir su gasto energético.

La dieta antiinflamatoria es una estrategia fundamental para mejorar síntomas y proteger la salud femenina.

¿Qué incluye una dieta antiinflamatoria?

Una alimentación basada en alimentos frescos, integrales y antioxidantes, con un enfoque claro:

Mayor presencia de frutas, verduras y cereales integrales , que aportan fibra y regulan la glucosa.

, que aportan fibra y regulan la glucosa. Proteínas magras de pescado, pollo, pavo, legumbres y tofu , esenciales para mantener la masa muscular.

, esenciales para mantener la masa muscular. Grasas saludables procedentes de aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas , claves para la salud cardiovascular.

, claves para la salud cardiovascular. Aporte adecuado de calcio y vitamina D mediante lácteos desnatados, bebidas vegetales enriquecidas, pescados azules y verduras de hoja verde.

mediante lácteos desnatados, bebidas vegetales enriquecidas, pescados azules y verduras de hoja verde. Hidratación constante con agua e infusiones a lo largo del día.

Reducir azúcares simples, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados contribuye a mantener un metabolismo estable.

Beneficios para la mujer en menopausia

Una alimentación antiinflamatoria favorece el control del peso, reduce los sofocos, mejora la sequedad vaginal, regula la glucosa, protege la salud ósea y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Además, mejora el tránsito intestinal y aporta mayor energía diaria.

Ejercicio físico: un complemento imprescindible

La nutrición no puede actuar sola. La combinación con ejercicio físico es esencial para preservar la masa muscular, controlar la grasa abdominal y mejorar el estado emocional gracias a la liberación de endorfinas.

Se recomienda alternar ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza, además de incorporar estiramientos o disciplinas como yoga o pilates para reducir estrés y mejorar movilidad.

Como afirma la Dra. Medina, “nutrición y actividad física son inseparables para vivir una menopausia plena y estable”.

El Hospital San José: referente en salud y bienestar para la mujer

El Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital San José ofrece un enfoque integral que combina evaluación médica, nutrición personalizada, educación alimentaria y seguimiento profesional.

El programa «Mi dieta saludable», dirigido por la Dra. Medina, acompaña a cada mujer con planes adaptados a su estilo de vida, promoviendo hábitos sostenibles que mejoran la salud física y emocional durante el climaterio y la menopausia.

Este enfoque convierte al Hospital San José en referencia para mujeres que buscan un acompañamiento experto, riguroso y humano.

Una menopausia saludable es posible

La menopausia no tiene por qué vivirse con malestar. Con una alimentación antiinflamatoria, una vida activa y un equipo profesional especializado, esta etapa puede convertirse en un periodo de estabilidad, autocuidado y fortaleza.

El Hospital San José y la Dra. M.ª Felisa Medina Cabrera acompañan a cada mujer a vivir esta transición con salud, serenidad y bienestar.