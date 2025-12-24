Adiós a despertarte hinchado el día de Navidad: estos son los consejos para recuperarte de los excesos de la cena de Nochebuena

Las fiestas navideñas son sinónimo de celebraciones y banquetes, momentos de disfrute que a menudo nos llevan a cometer excesos alimentarios. Tras estos días de copiosas comidas y cenas, es habitual experimentar molestias digestivas. Para recuperar el equilibrio y bienestar de nuestro organismo, es fundamental adoptar una serie de medidas y volver a una alimentación saludable. En este artículo, te ofrecemos consejos prácticos para regular tu dieta después de los excesos navideños, incluyendo alimentos recomendados, aquellos que debes evitar y hábitos que te ayudarán a recuperar tu bienestar.

El desafío de los excesos navideños y cómo abordarlos

Durante las fiestas, es difícil resistirse a las tentaciones culinarias. Los expertos reconocen que los excesos son casi inevitables en estas fechas, pero recomiendan tomar conciencia de ellos e intentar mantener cierto control para no caer en excesos que afecten negativamente a nuestra salud.

La clave está en encontrar un equilibrio, siendo flexibles y disfrutando de las recetas tradicionales, pero manteniendo una buena alimentación los días en que no hay celebraciones. Además, es recomendable:

Comprar dulces en el último momento: así se evitan las tentaciones anticipadas y se reduce la cantidad de dulces disponibles.

así se evitan las tentaciones anticipadas y se reduce la cantidad de dulces disponibles. Guardar los dulces: una vez terminadas las celebraciones, guarda los dulces para evitar comerlos en exceso.

una vez terminadas las celebraciones, guarda los dulces para evitar comerlos en exceso. Aumentar el consumo de agua y fruta: mantener una buena hidratación y consumir frutas ayuda a evitar el malestar y a regular el apetito.

La dieta post-excesos navideños

Tras un día de excesos, lo más recomendable es volver a la rutina habitual y evitar dietas extrañas o restrictivas. Lo ideal es centrarse en:

Abundante agua y fruta: hidrátate y consume fruta para obtener vitaminas y fibra.

hidrátate y consume fruta para obtener vitaminas y fibra. Alimentos ligeros: opta por cremas de verduras, ensaladas y proteínas saludables como huevos o pescado blanco.

opta por cremas de verduras, ensaladas y proteínas saludables como huevos o pescado blanco. Legumbres y verduras: un plato de legumbres con verduras es una excelente opción para los días no festivos, aportando fibra y nutrientes esenciales.

Alimentos que favorecen la recuperación digestiva

Para ayudar a tu organismo a recuperarse tras los excesos, incorpora a tu dieta:

Caldos y sopas: los caldos caseros de pollo, pescado o vegetales son opciones ligeras, fáciles de digerir, ricas en minerales y rehidratantes.

los caldos caseros de pollo, pescado o vegetales son opciones ligeras, fáciles de digerir, ricas en minerales y rehidratantes. Probióticos: el yogur natural, el kéfir, el miso y el chucrut ayudan a restaurar la flora intestinal y mejoran la digestión.

el yogur natural, el kéfir, el miso y el chucrut ayudan a restaurar la flora intestinal y mejoran la digestión. Alimentos ricos en fibra: la avena, las legumbres, las frutas (manzana, kiwi) y las verduras (espinacas, apio) facilitan el tránsito intestinal, fortalecen la microbiota y ayudan a eliminar toxinas.

Alimentos que debes evitar

Para no sobrecargar tu sistema digestivo, evita:

Ultraprocesados: alimentos industriales con grasas trans, azúcares refinados y aditivos.

alimentos industriales con grasas trans, azúcares refinados y aditivos. Comidas grasientas: alimentos que dificultan la digestión y pueden provocar malestar.

alimentos que dificultan la digestión y pueden provocar malestar. Picantes: p ueden irritar el estómago.

ueden irritar el estómago. Alimentos que producen gases: bebidas carbonatadas, brócoli o coles.

Hábitos saludables para complementar tu dieta

Además de la alimentación, intenta dar un paseo diario de 30 minutos para activar tu metabolismo y mejorar la digestión. La meditación reduce la ansiedad, que a menudo se relaciona con los excesos alimentarios. También es importante mantener una hidratación adecuada, así que bebe suficiente agua y opta por infusiones como la manzanilla o el rooibos.