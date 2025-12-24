Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a despertarte hinchado el día de Navidad: estos son los consejos para recuperarte de los excesos de la cena de Nochebuena

Descubre cómo retomar una alimentación saludable tras las copiosas comidas y cenas de esta época navideña

Pino Saavedra

Las fiestas navideñas son sinónimo de celebraciones y banquetes, momentos de disfrute que a menudo nos llevan a cometer excesos alimentarios. Tras estos días de copiosas comidas y cenas, es habitual experimentar molestias digestivas. Para recuperar el equilibrio y bienestar de nuestro organismo, es fundamental adoptar una serie de medidas y volver a una alimentación saludable. En este artículo, te ofrecemos consejos prácticos para regular tu dieta después de los excesos navideños, incluyendo alimentos recomendados, aquellos que debes evitar y hábitos que te ayudarán a recuperar tu bienestar.

El desafío de los excesos navideños y cómo abordarlos

Durante las fiestas, es difícil resistirse a las tentaciones culinarias. Los expertos reconocen que los excesos son casi inevitables en estas fechas, pero recomiendan tomar conciencia de ellos e intentar mantener cierto control para no caer en excesos que afecten negativamente a nuestra salud.

La clave está en encontrar un equilibrio, siendo flexibles y disfrutando de las recetas tradicionales, pero manteniendo una buena alimentación los días en que no hay celebraciones. Además, es recomendable:

  • Comprar dulces en el último momento: así se evitan las tentaciones anticipadas y se reduce la cantidad de dulces disponibles.
  • Guardar los dulces: una vez terminadas las celebraciones, guarda los dulces para evitar comerlos en exceso.
  • Aumentar el consumo de agua y fruta: mantener una buena hidratación y consumir frutas ayuda a evitar el malestar y a regular el apetito.

La dieta post-excesos navideños

Tras un día de excesos, lo más recomendable es volver a la rutina habitual y evitar dietas extrañas o restrictivas. Lo ideal es centrarse en:

  • Abundante agua y fruta: hidrátate y consume fruta para obtener vitaminas y fibra.
  • Alimentos ligeros: opta por cremas de verduras, ensaladas y proteínas saludables como huevos o pescado blanco.
  • Legumbres y verduras: un plato de legumbres con verduras es una excelente opción para los días no festivos, aportando fibra y nutrientes esenciales.

Alimentos que favorecen la recuperación digestiva

Para ayudar a tu organismo a recuperarse tras los excesos, incorpora a tu dieta:

  • Caldos y sopas: los caldos caseros de pollo, pescado o vegetales son opciones ligeras, fáciles de digerir, ricas en minerales y rehidratantes.
  • Probióticos: el yogur natural, el kéfir, el miso y el chucrut ayudan a restaurar la flora intestinal y mejoran la digestión.
  • Alimentos ricos en fibra: la avena, las legumbres, las frutas (manzana, kiwi) y las verduras (espinacas, apio) facilitan el tránsito intestinal, fortalecen la microbiota y ayudan a eliminar toxinas.

Alimentos que debes evitar

Para no sobrecargar tu sistema digestivo, evita:

  • Ultraprocesados: alimentos industriales con grasas trans, azúcares refinados y aditivos.
  • Comidas grasientas: alimentos que dificultan la digestión y pueden provocar malestar.
  • Picantes: pueden irritar el estómago.
  • Alimentos que producen gases: bebidas carbonatadas, brócoli o coles.

Hábitos saludables para complementar tu dieta

Además de la alimentación, intenta dar un paseo diario de 30 minutos para activar tu metabolismo y mejorar la digestión. La meditación reduce la ansiedad, que a menudo se relaciona con los excesos alimentarios. También es importante mantener una hidratación adecuada, así que bebe suficiente agua y opta por infusiones como la manzanilla o el rooibos.

