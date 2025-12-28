La Dra. Muñoz explica por qué no deberías beber cerveza en lata esta Nochevieja: pierde parte del sabor
La especialista en el aparato digestivo explica por qué nunca tendrías que tomarla directamente del recipiente
Una lata bien fría de cerveza es algo que pocas personas rechazan. Escuchar ese sonido característico al abrir el recipiente y llevártelo a la boca es una de las mejores sensaciones que existen. Sin embargo, la Dra. María Muñoz, especialista en el aparato digestivo, pide que nunca la bebamos así, porque pierde muchos de sus matices. Además, esto también afecta en nuestra digestión.
En España se venden alrededor de 5.000 millones de latas de cerveza al año. Este dato representa aproximadamente un 57% del total de latas de bebidas comercializadas ese año en el país, lo que destaca la popularidad del formato lata entre los cerveceros frente a las botellines de tercio, quintos o litros.
La cerveza siempre en vaso, nunca en lata
Uno de los principales motivos por lo que deberías echar la cerveza a un vaso es que al beber de la lata, se anula el olfato, un sentido fundamental en la percepción del sabor. "Aunque creemos que degustamos con la lengua, gran parte del sabor en realidad es aroma", explica Muñoz. Al no permitir que la cerveza entre en contacto con el aire, se bloquea la liberación de compuestos que el olfato detecta y que completan la experiencia gustativa.
Al servir la cerveza en un vaso no solo se libera su dióxido de carbono, sino que además se forma la característica capa de espuma. Esta espuma funciona como una protección natural que ayuda a retener aromas y a evitar que la bebida se oxide demasiado rápido. También permite disfrutar de otros aspectos de la cerveza, como el color o la evolución de la temperatura, detalles imposibles de apreciar bebiendo directamente de la lata.
Menos hinchazón y pesadez al beber del vaso
Al echar la cerveza en un vaso se libera parte del gas, lo que ayuda a reducir la acumulación de dióxido de carbono en el estómago. Esto significa menos eructos, menos sensación de pesadez y una reducción notable de la hinchazón abdominal que muchos asocian al consumo de cerveza. Esto se puede aplicar tanto a esta bebida como a los refrescos.
Además, aunque las latas están diseñadas para ser seguras y preservar la calidad de la bebida, la Dra. Muñoz recuerda que siempre existe un leve rastro metálico que se percibe al beber directamente. Ese toque, aunque sea mínimo, puede alterar el sabor natural de la cerveza.
Servir la cerveza permite disfrutar de una experiencia más completa, donde la vista, el olfato y el gusto se combinan para apreciar mejor la bebida. Así que sigue los consejos de la Dra. María Muñoz para sacar el máximo partido al sabor y a los matices de la cerveza.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Los vecinos de Almatriche recelan de un nuevo estadio para la UD Las Palmas y abren el debate
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- Los últimos de la reposición de Tamaraceite comienzan a visitar sus nuevas viviendas