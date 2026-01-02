¿Es bueno para la salud tomar una copa de vino cada noche? Este es el consejo de los expertos para disfrutar de tus cenas en Navidad

El vino es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo, especialmente en personas de una edad más avanzada. Entre los jóvenes es más común consumir otro tipo de bebidas alcohólicas más perjudiciales.

Hay quienes aconsejan consumir una copa diaria porque es beneficioso para la salud, pero ¿es eso verdad? La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cuanto menos alcohol se consuma mejor.

Beneficios

Favorece la salud del corazón. Reduce los niveles de colesterol "malo", mejora la presión arterial y ayuda a mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Esto es bueno para las personas sanas , pero si sures problemas cardíacos no va a ayudarte.

Reduce la inflamación en el cuerpo. En 2024 se realizó un estudio que reveló que el beber vino con moderación puede reducir ciertos factores de inflamación relacionados con la aterosclerosis.

Antioxidante. El vino tinto tiene más antioxidante que el blanco y, por lo tanto, es más beneficioso para la salud. También contiene taninos que ayudan a fortalecer el corazón.

Riesgos

Aumenta el riesgo de sufrir cáncer. El alcohol está etiquetado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Dependencia al alcohol. El alcohol debe consumir con moderación y concomimiento. Consumirlo antes de los 15 años puede desencadenar en dependencia.

Aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos. Si el consumo es leve y controlado, no hay problema, al contrario, aporta beneficios para el corazón. Sin embargo, si el consumo es abusivo se puede acabar desarrollando graves problemas cardiacos.

Alterar el sueño. Cuanto más alcohol se consume más se ve afectada la fase REM del sueño. La costumbre de tomar una copa de vino por la noche puede no ser un mal hábito para desarrollar un descanso correcto.

¿Es recomendable el vino para la salud?

Consumir vino de manera puntual no va a traer ningún problema de salud, todo lo contrario. Te ayudará a disfrutar de los pequeños placeres de la vida y a olvidarte de los problemas. Además, consumirlo de manera putal trae beneficios para la salud de las personas. Por el contrario, abusar de él no trae nada bueno.

Existen otras bebidas o alimentos que también van a aportar una gran cantidad de nutrientes y beneficios a tu cuerpo, pero nunca está de más darte un capricho de vez en cuando.