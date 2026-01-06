Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en Gran CanariaNoche de Reyes Las PalmasUD Las PalmasSupermercados abiertos hoySara Carbonero ingresada Lanzarote
instagramlinkedin

Ni ayunar ni ir al gimnasio: estos son los consejos de Boticaria García para bajar el roscón de Reyes

Boticaria García orece una serie de consejos para no subir de peso estas navidades

Boticaria García avisa sobre las señales de alerta y consecuencias de la falta de hierro: "No lo debes ignorar"

Estos son los consejos para quemar las calorías de los dulces navideños

Estos son los consejos para quemar las calorías de los dulces navideños / Andrés Cruz

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Con la llegada de la Navidad, llegan las comidas desmedidas, de empresa, con amigos o con la familia. Durante el mes de diciembre y principios de enero los cuerpos ingieren más alimentos de lo normal. Además, muchos de esos alimentos tienen valores nutricionales negativos.

Consejos de Boticaria García

  • Entrantes ligeros. Los entrantes antes de una buena comida o cena de Navidad deben ser ligeros, para no llenarte excesivamente de alimentos y después tomarte el plato principal. Boticaria aconseja tomarse un buen jamó o queso como entrante y a continuación ya el plato principal. De esta manera evitarás excederte comiendo.
  • Consumo de alcohol. El alcohol es perjudicial para la salud, pero depende del tipo de bebida se puede consumir de manera ocasional. Es recomendable tener agua en la mesa durante la comida para ir alternando el vino con agua. Las calorías del alcohol no aportan absolutamente nada a las personas, por lo que es recomendable no abusar de ella y beber agua entre medias.
  • Recoger la mesa. "Este consejo es un poco raro, pero no recojas la mesa mientras estás comiendo", sorprende la farmacéutica.
  • Postres. El consejo en cuanto a los dulces es tomarte solo el turrón porque es un producto típico de la época y que solo se consume en Navidad, por lo que no es necesario tomar más dulces antes de los turrones.
  • No quedarse parado. Tras una buena y larga comida el cuerpo te pide reposo y tirarte en el sofá para no hacer nada lo que queda de día, especialmente en las comidas de navidad que se come más de la cuenta. "Un poco de movimiento, después de una buena comida o cena de Navidad", dice Boticaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents