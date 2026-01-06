Ni ayunar ni ir al gimnasio: estos son los consejos de Boticaria García para bajar el roscón de Reyes
Boticaria García orece una serie de consejos para no subir de peso estas navidades
Boticaria García avisa sobre las señales de alerta y consecuencias de la falta de hierro: "No lo debes ignorar"
Con la llegada de la Navidad, llegan las comidas desmedidas, de empresa, con amigos o con la familia. Durante el mes de diciembre y principios de enero los cuerpos ingieren más alimentos de lo normal. Además, muchos de esos alimentos tienen valores nutricionales negativos.
Consejos de Boticaria García
- Entrantes ligeros. Los entrantes antes de una buena comida o cena de Navidad deben ser ligeros, para no llenarte excesivamente de alimentos y después tomarte el plato principal. Boticaria aconseja tomarse un buen jamó o queso como entrante y a continuación ya el plato principal. De esta manera evitarás excederte comiendo.
- Consumo de alcohol. El alcohol es perjudicial para la salud, pero depende del tipo de bebida se puede consumir de manera ocasional. Es recomendable tener agua en la mesa durante la comida para ir alternando el vino con agua. Las calorías del alcohol no aportan absolutamente nada a las personas, por lo que es recomendable no abusar de ella y beber agua entre medias.
- Recoger la mesa. "Este consejo es un poco raro, pero no recojas la mesa mientras estás comiendo", sorprende la farmacéutica.
- Postres. El consejo en cuanto a los dulces es tomarte solo el turrón porque es un producto típico de la época y que solo se consume en Navidad, por lo que no es necesario tomar más dulces antes de los turrones.
- No quedarse parado. Tras una buena y larga comida el cuerpo te pide reposo y tirarte en el sofá para no hacer nada lo que queda de día, especialmente en las comidas de navidad que se come más de la cuenta. "Un poco de movimiento, después de una buena comida o cena de Navidad", dice Boticaria.
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, recorrido y todas las novedades
- Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»
- La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas
- Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria: recorrido y cortes de calles
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias