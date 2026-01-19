Un nefrólogo desmonta el gran mito del agua: “Beber dos litros al día no es necesario”
El nefrólogo Borja Quiroga desmonta el mito de los dos litros de agua diarios y recomienda un consumo mínimo de 1,2 litros, adaptado a cada persona y situación
Beber agua se ha convertido casi en un mandamiento moderno. Cuanto más, mejor. O al menos eso es lo que se repite desde hace años. Sin embargo, no todas las recomendaciones populares resisten un análisis médico riguroso. Así lo expuso el nefrólogo Borja Quiroga en un podcast de la Cadena SER, donde puso en cuestión una de las consignas más asumidas por la población: la de beber dos litros de agua al día sin excepción.
Una cifra asumida sin explicación clara
Para el especialista, el problema no es el agua, sino la idea de que exista una cantidad fija válida para todo el mundo. "En medicina también hay mitos, y el del agua es uno de los más extendidos", explicó. En su opinión, resulta difícil justificar que organismos sanitarios recomienden una misma ingesta diaria con independencia de la edad, el peso, el clima o el estado de salud de cada persona.
"¿En qué se basa exactamente que todo el mundo tenga que beber dos litros al día?", se preguntó.
Lo que ocurre cuando el riñón no funciona
Quiroga apoyó su argumento en un ejemplo que conoce bien por su trabajo diario. Los pacientes en diálisis, recordó, no orinan, porque sus riñones han dejado de funcionar. Eso significa que todo el líquido que consumen, ya sea bebiendo agua o a través de los alimentos, se queda en el cuerpo. El resultado es visible: entre una sesión y otra pueden llegar a ganar dos o tres kilos de peso, una evidencia clara de que el organismo no elimina el agua de forma automática. "No desaparece sola, no somos nubes", apuntó.
Cuánta agua necesita realmente el organismo
Más allá de consignas simplistas, el nefrólogo explicó cómo funciona el equilibrio hídrico del cuerpo. Para eliminar toxinas, el riñón necesita unos 500 mililitros de agua al día. A esa cantidad hay que sumar las pérdidas diarias que se producen sin que seamos conscientes, a través de la respiración y la sudoración. "Son pérdidas insensibles, que no se notan, y suelen rondar los 700 u 800 mililitros diarios", detalló.
El mínimo diario, sin contar extras
Con esos datos, Quiroga situó el consumo básico en torno a 1,2 litros diarios en condiciones normales. Eso sí, dejó claro que esa cifra no es un techo, sino un punto de partida. La actividad física, el calor, las infecciones o los problemas digestivos obligan a aumentar la ingesta de líquidos. "Si haces deporte, si hace calor o si tienes pérdidas gastrointestinales, necesitas beber más", señaló.
La mejor señal sigue siendo la más simple
Para cerrar, el nefrólogo lanzó un consejo alejado de modas y reglas rígidas. "Tenemos uno de los mecanismos más fiables que existen: la sed", recordó. Escuchar al cuerpo, concluyó, sigue siendo la forma más sensata de saber cuándo y cuánto beber.
Una reflexión que desmonta uno de los grandes dogmas cotidianos sobre la salud y devuelve el protagonismo al propio organismo.
