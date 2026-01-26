Herminia Rodríguez Rosas: “La sanidad privada debe seguir demostrando que es motor de innovación, empleo y compromiso con la salud de todos”

Herminia Rodríguez Rosas, vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque, ha sido nombrada presidenta de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), convirtiéndose en la primera mujer canaria médica en asumir este cargo nacional. Desde el 21 de enero, también preside la Comisión de Sanidad de la CEOE, consolidando así su papel clave en el diálogo institucional del sistema sanitario español. En esta entrevista, habla sobre sus nuevos retos, el papel de la sanidad privada y la importancia del liderazgo femenino en el sector

¿Qué significa asumir la presidencia de ASPE y ahora también de la Comisión de Sanidad de la CEOE?

Es un momento de gran responsabilidad. ASPE representa a más de 1.300 centros sanitarios privados en España y ahora, con la presidencia de la Comisión de Sanidad de la CEOE, se refuerza nuestra capacidad de interlocución con las instituciones públicas y el resto del tejido empresarial. Ambas posiciones nos permiten avanzar hacia un modelo sanitario más colaborativo, innovador y sostenible, donde la sanidad privada tenga un papel protagonista.

Eres médica y gestora. ¿Cómo influye esa doble visión en la forma de liderar?

Muchísimo. Ser médica me permite entender la sanidad desde dentro, desde la experiencia diaria de los profesionales y de los pacientes. Y como gestora hospitalaria, sé lo importante que es coordinar equipos, tomar decisiones responsables y apostar por la mejora continua. Creo que es una ventaja poder combinar ambos enfoques para trabajar por un sistema sanitario más humano, eficiente y centrado en las personas.

¿Qué relevancia tiene este cargo para la sanidad privada en Canarias?

Creo que es muy importante. Canarias necesita estar presente en el debate sanitario nacional. Desde el liderazgo de ASPE y ahora también desde la CEOE, se abre una oportunidad para visibilizar el trabajo que hacemos desde la sanidad privada en las islas. Hospitales Universitarios San Roque, por ejemplo, ha sido pionero en oncología integral, cirugía cardíaca, cirugía del Parkinson, cirugía robótica y formación universitaria. Esta presidencia ayuda a trasladar esa excelencia al resto del país.

¿Cuáles son los grandes desafíos actuales de la sanidad privada?

Diría que son tres: sostenibilidad, innovación y reconocimiento social. Tenemos que seguir demostrando que somos un aliado clave del sistema sanitario, que invertimos en tecnología, generamos empleo cualificado y respondemos a las necesidades reales de los pacientes. Además, debemos participar activamente en la transformación digital del sector, desde la inteligencia artificial hasta la atención personalizada.

Eres una de las pocas mujeres médicas al frente de una organización nacional. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar?

Este nombramiento es también un símbolo. Las mujeres tenemos mucho que aportar en la toma de decisiones sanitarias, desde la experiencia clínica hasta la gestión estratégica. Es importante que haya más referentes femeninos, especialmente en puestos de liderazgo. Y que las futuras generaciones vean que es posible llegar hasta aquí, con preparación, compromiso y visión.

¿Qué hoja de ruta se ha marcado durante este periodo de transición en ASPE?

Seguir fortaleciendo ASPE como institución y apoyar a nuestras empresas y profesionales en un momento clave para el sector. Queremos consolidar nuestra voz ante las administraciones, crecer como organización y seguir poniendo en valor el papel de la sanidad privada como motor de innovación, empleo y cuidado de la salud en España.

¿Cómo definirías el momento actual que vive la sanidad privada en España?

Es un momento de transformación. La pandemia dejó claro que la sanidad necesita colaboración, tecnología y cercanía. Hoy más que nunca, debemos apostar por modelos integrados, por la digitalización, por la experiencia del paciente. La sanidad privada está preparada para liderar ese cambio y ser parte activa del futuro sanitario del país.