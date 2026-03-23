"Puedes enviárselo a tu madre": Una podóloga desmonta el mito de los resfriados por ir descalzo (y por qué deberías hacerlo 15 minutos al día)

“Puedes enviarle este vídeo a tu madre”, bromea la podóloga María Jesús al comienzo de una intervención en TikTok que ya está dando que hablar. Con un tono directo y cercano, la especialista ha decidido plantar cara a una de las advertencias más repetidas en los hogares españoles: esa idea de que caminar sin zapatos es el camino directo a un catarro seguro.

Pero su mensaje va mucho más allá de la anécdota familiar. Según explica la experta, hemos "dormido" a nuestros pies. En una era dominada por zapatillas con amortiguación extrema y suelas rígidas, el pie humano —una estructura perfecta de 26 huesos y decenas de músculos— ha dejado de trabajar. "Se acostumbra a no hacer nada", advierte María Jesús, señalando que este sedentarismo podológico es el origen de muchas de las molestias que sufrimos a diario.

Caminar descalzo ayuda al desarrollo del pie / Integra Salud Talavera

El pie no es solo una base, es un motor

Caminar descalzo no es una moda, sino una necesidad biomecánica. Al eliminar la barrera de la suela, obligamos a la musculatura plantar a activarse para responder a cada irregularidad del terreno. Esta activación tiene un efecto dominó: mejora el equilibrio, fortalece los tobillos y, sorprendentemente, repercute en nuestra postura global. Según la especialista, una base fuerte y activa puede ser la clave para aliviar esos dolores de rodilla o de espalda que a menudo tratamos de forma aislada sin mirar hacia el suelo.

El pie humano está formado por 26 huesos, además de numerosos músculos, tendones y ligamentos

La receta: 15 minutos y superficies seguras

Lejos de recomendar tirar los zapatos a la basura, la propuesta de la podóloga es realista y progresiva. La clave está en dedicar entre diez y quince minutos al día a caminar descalzos. Puede ser en la alfombra de casa, en el césped o en superficies limpias que permitan al pie "sentir" y adaptarse.

Además, sugiere pequeños ejercicios cotidianos para despertar la zona, como andar unos instantes de puntillas o sobre los talones. Gestos simples que, mantenidos en el tiempo, pueden ayudar a prevenir problemas tan comunes (y molestos) como la fascitis plantar o los juanetes, siempre que se acompañen de una valoración profesional si ya existe una patología.

¿Y qué pasa con el frío?

Para los escépticos que aún temen al termómetro, la podóloga es tajante: los resfriados los provocan los virus, no el contacto de la piel con el suelo frío. Si el entorno es seguro y está limpio, el beneficio de fortalecer la musculatura supera con creces cualquier miedo infundado.

Desde el punto de vista biomecánico, la base de apoyo influye en la alineación de tobillos, rodillas, caderas y espalda.

El mensaje de María Jesús es claro, una invitación a recuperar la libertad de movimiento. Un pequeño cambio de hábito que no cuesta dinero y que promete devolverle a los pies la fuerza y la movilidad que el calzado moderno les ha ido arrebatando.