Doctor Valderrama: la implantología guiada revoluciona la odontología digital y la calidad de vida

En esta entrevista conversamos con el doctor Valderrama, referente en implantología y estética dental avanzada en Clínica Valderrama, donde la innovación tecnológica y el trato humano van de la mano. Desde Canarias, su equipo apuesta por una odontología digital, precisa y mínimamente invasiva, enfocada en mejorar la calidad de vida de cada paciente. Hablamos sobre implantología guiada, Inteligencia Artificial y la importancia de recuperar la sonrisa con naturalidad y confianza.

Doctor Valderrama ¿Qué es exactamente la implantología guiada y a quién van dirigida?

Hoy en día la inteligencia artificial está más presente que nunca en el diseño y planificación de nuestros casos. Centrándonos en la implantología guiada y gracias a los nuevos avances tecnológicos, somos capaces de digitalizar completamente al paciente además de registrar sus movimientos y necesidades. Con todo ello podemos crear una sonrisa armónica y natural que se adapta perfectamente al rostro de cada paciente. Gracias a los diferentes softwares clínicos podemos planificar al milímetro la posición exacta de cada uno de los implantes encargados de sostener la futura prótesis del paciente.

Una vez diseñado el caso y con la ayuda de las impresoras digitales, procedemos a imprimir tanto las diferentes férulas de guiado para la colocación de los implantes como la prótesis provisional con el diseño definitivo del caso, permitiéndonos realizar una cirugía más rápida, más predecible, menos invasiva y con un maravilloso postoperatorio. Este tipo de cirugía va dirigida sobre todo a pacientes que por diferentes circunstancias necesitan rehabilitar por completo cualquiera de sus dos arcadas. No existe ninguna limitación en cuanto a la edad y más ahora que disponemos de este tipo de implantología guiada, de hecho, debemos tener presente que el tratamiento con implantes se ideó para personas de avanzada edad cansadas de llevar insufribles prótesis de quitar y poner, las cuales les ocasionan heridas y lesiones en la mucosa oral.

¿Cuál es el mayor miedo que tienen sus pacientes antes de entrar a consulta, y qué encuentran en su clínica?

La verdad es que, a día de hoy, todavía llegan a la consulta muchos pacientes con auténtico pánico al sillón dental y a los posibles tratamientos necesarios para devolverles un correcto estado de salud. Estos miedos suelen venir ocasionados por antiguas malas experiencias que ocasionan que el paciente decida no volver al dentista hasta que llega a un estado en ocasiones de bastante deterioro. Aquí es cuando la empatía y la humanidad de todo el equipo se vuelve fundamental para tranquilizar y devolverle al paciente la confianza necesaria para comenzar con su plan de tratamiento.

Por lo tanto, la clínica ideal debe reunir una serie de características para que el paciente se sienta protegido, acompañado y seguro. Estas características son: conseguir un entorno agradable que le transmita al paciente sosiego y tranquilidad, rodearnos de un equipo lo suficientemente humano capaz de acompañar y consolar al paciente en todo momento, y por último un profesional altamente cualificado y con la experiencia necesaria para brindarle al paciente el mejor plan de tratamiento posible.

Doctor Valderrama ¿Qué es exactamente la implantología guiada y a quién van dirigida? / LP/DLP

¿Qué le cambia la vida a una persona cuando se pone un implante?

La colocación de implantes nos aporta múltiples beneficios, entre ellos: mejora la calidad de masticación, evita la reabsorción del hueso, nos devuelve la estética perdida en nuestra sonrisa, evita el movimiento de las piezas adyacentes y con ello la aparición de problemas en oclusión. Pero sin lugar a duda, en aquellos casos donde rehabilitamos una parte importante de la boca es donde vemos auténticos cambios en la calidad de vida de nuestros pacientes. Pacientes que llevaban años sufriendo la tortura de una prótesis de quitar y poner, pacientes con heridas constantes, pacientes incapaces de comer dignamente, pacientes señalados y acomplejados durante años por su estado de salud bucodental, son algunos de los pacientes que experimentan un cambio radical en su día a día. Tratar a estos pacientes y poder devolverles una nueva sonrisa, una calidad masticatoria y sobre todo una nueva autoestima es lo que verdaderamente da sentido a tantos años de formación y dedicación a la profesión que elegí hace más de 25 años.

¿Qué le diría a alguien que lleva tiempo pensando en ponerse un implante, pero no se decide?

A todos aquellos pacientes que se encuentran en esa situación, por supuesto que los animo a colocárselos. Ya que a día de hoy es el tratamiento de la odontología más predecible que disponemos. Como ya hemos comentado, disponemos de los avances tecnológicos necesarios para realizar este tipo de tratamiento de una forma rápida, sencilla y segura. Todos aquellos pacientes que deciden posponer este tratamiento, deben ser conscientes de que con el paso de los años la situación inicial va empeorando y el caso va aumentando su complejidad. Por lo tanto, seguir los tiempos marcados por el profesional es de crucial importancia para encontrarnos con un escenario ideal a la hora de realizar este tipo de tratamiento.

Hoy es el Día de Canarias, ¿qué significa para usted ejercer su profesión aquí, en las Islas?

Siempre en mi casa me enseñaron que uno debe esforzarse al máximo para intentar alcanzar la excelencia en aquello a lo que decida dedicarse en la vida. Para ello; la perseverancia, la convicción y sobre todo el sacrificio son atributos imprescindibles para alcanzar dichos objetivos.

Debemos tener claro que para poder destacar en lo nuestro debemos de ser unos enamorados de lo que hacemos, y por eso agradezco a Dios que me haya guiado hacia esta profesión que tanto amo. He tenido la suerte de haberme rodeado de personas muy especiales a lo largo de mi trayectoria profesional, personas que han sumado muchísimo en la consecución de varios premios personales, por eso me gustaría expresarles mi más sincera gratitud por todo el apoyo mostrado. El hecho de ser canario y poder ejercer mi profesión en la tierra donde nací, es para mí, un auténtico orgullo. Si, además, le sumamos el poder llevar en ciertas ocasiones la bandera de Canarias junto a mi nombre el regocijo ya es insuperable.

Entrevista conversamos con el doctor Valderrama / LP/DLP

Doctor Valderrama, habla de la importancia de la digitalización y la Inteligencia Artificial en sus casos. ¿Qué avances cree que marcarán el futuro de la odontología en los próximos años?

La odontología está viviendo una transformación muy bonita y muy positiva gracias a la tecnología digital y a la Inteligencia Artificial. Hoy podemos diagnosticar con mucha más precisión, planificar tratamientos de forma personalizada y ofrecer resultados mucho más predecibles y seguros para el paciente.

Creo que el futuro irá hacia una odontología cada vez más mínimamente invasiva, más precisa y más humana al mismo tiempo. La IA nos ayudará a detectar problemas antes, a diseñar sonrisas adaptadas a cada rostro y a mejorar la experiencia del paciente, pero nunca sustituirá algo fundamental: la sensibilidad, la experiencia clínica y la empatía del profesional.

En Clínica Valderrama utilizamos tecnología digital avanzada porque creemos que la excelencia no está solo en el resultado final, sino también en cómo hacemos sentir al paciente durante todo el proceso.

¿Qué diferencias nota entre los pacientes de hoy y los de hace 20 años en cuanto al cuidado bucodental?

El paciente de hoy está mucho más informado y concienciado sobre la importancia de la salud bucodental. Hace 20 años muchas personas acudían únicamente cuando tenían dolor o una urgencia; hoy vemos pacientes que entienden que la prevención es fundamental y que una sonrisa sana influye directamente en la salud general, la autoestima y la calidad de vida.

También ha cambiado la forma en la que las personas valoran la naturalidad. Cada vez buscan tratamientos estéticos más armónicos, más saludables y menos artificiales. Eso, personalmente, me parece muy positivo.

¿Hasta qué punto las redes sociales han cambiado la forma en la que las personas perciben su sonrisa?

Las redes sociales han tenido un impacto enorme. Han hecho que las personas sean más conscientes de su imagen y de su sonrisa, pero también han generado expectativas poco realistas en algunos casos.

Por eso es tan importante la ética profesional. Una sonrisa bonita no debe responder a una moda, sino a la armonía facial, la salud periodontal y la personalidad de cada paciente. En nuestra clínica siempre buscamos resultados naturales y saludables, porque una sonrisa bien diseñada debe verse bonita hoy y también dentro de muchos años.

¿Qué le diferencia a usted y a su equipo a la hora de tratar a los pacientes?

Creo que lo que más nos diferencia es la manera en la que entendemos la odontología: desde la cercanía, la honestidad y el compromiso real con cada persona que entra en la clínica.

Detrás de cada tratamiento hay una historia, una inseguridad o una necesidad importante para el paciente. Nosotros no trabajamos únicamente dientes; trabajamos confianza, salud y bienestar.

Además, contamos con un equipo muy especializado en periodoncia, implantología y estética dental avanzada, y eso nos permite abordar casos complejos con una visión integral y muy personalizada. Pero por encima de todo, intentamos que cada paciente se sienta escuchado y acompañado.

La colocación de implantes nos aporta múltiples beneficios / LP/DLP

Después de más de 25 años de profesión, ¿qué es lo que más le sigue emocionando de su trabajo?

Sin duda, las personas. Ver cómo un paciente vuelve a sonreír con seguridad, cómo recupera la confianza o incluso cómo mejora su calidad de vida después de años evitando sonreír… eso sigue emocionándome igual que el primer día.

La odontología tiene una parte técnica muy importante, pero también una parte profundamente humana. Y esa conexión con los pacientes es lo que me sigue apasionando después de tantos años.

Usted fue premiado mundialmente en los DSD Awards como mejor diseñador de sonrisas. ¿Cómo influye esa tecnología digital en el resultado final de un implante?

El diseño digital de sonrisa ha cambiado completamente la forma de planificar los tratamientos. Hoy podemos estudiar el rostro, la sonrisa, la encía y la función antes incluso de comenzar el tratamiento.

En implantología esto es fundamental, porque no se trata solo de colocar un implante, sino de integrarlo de forma natural y estética en el rostro del paciente. Gracias a la planificación digital conseguimos tratamientos mucho más precisos, menos invasivos y con resultados más armónicos y duraderos.

Recibir ese reconocimiento internacional fue un honor muy especial, pero también una gran responsabilidad para seguir evolucionando y ofreciendo odontología de máxima calidad desde Canarias.

¿Cómo ayuda la Inteligencia Artificial a conseguir implantes dentales más precisos y seguros?

La Inteligencia Artificial nos permite analizar muchísima información clínica con gran precisión. Gracias a ello podemos planificar la posición exacta del implante, reducir riesgos y mejorar tanto la estética como la funcionalidad del tratamiento.

La tecnología no sustituye la experiencia del especialista, pero sí nos ayuda a tomar decisiones más precisas y personalizadas para cada paciente.

Hoy es el tratamiento de la odontología más predecible que disponemos. / LP/DLP

¿Qué debe tener una clínica dental moderna para ofrecer tratamientos realmente de alta calidad?

Una clínica moderna no se define solo por tener tecnología avanzada. Lo más importante es combinar experiencia clínica, formación continua, ética profesional y un trato humano.

La tecnología digital, el escáner intraoral, la planificación 3D o la odontología mínimamente invasiva son herramientas muy valiosas, pero siempre deben estar al servicio del bienestar del paciente.

¿Por qué la salud de las encías es clave antes de colocar implantes dentales?

La periodoncia es la base de todo tratamiento dental exitoso. Un implante necesita unas encías sanas y un buen soporte óseo para mantenerse estable y duradero en el tiempo.

Muchas veces las personas se centran únicamente en la estética, pero la salud periodontal es fundamental para conseguir resultados bonitos, naturales y estables a largo plazo.

¿Cómo influye una sonrisa saludable en la autoestima y la calidad de vida?

Muchísimo más de lo que imaginamos. La sonrisa influye en la forma en la que nos relacionamos, hablamos y nos mostramos al mundo.

Cuando una persona recupera la confianza para sonreír, normalmente también mejora su seguridad personal, su bienestar emocional e incluso sus relaciones sociales y profesionales.

¿Cuál es el mayor error que cometen las personas al buscar tratamientos estéticos dentales?

Buscar resultados rápidos sin valorar la salud y la experiencia del profesional.

La estética dental bien hecha debe respetar la función, las encías y la armonía facial. Las modas pasan, pero una sonrisa saludable y natural debe mantenerse bonita durante muchos años.