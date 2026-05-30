Clínica Bioever nos invita a su «Slow morning»
Una pausa necesaria para reconectar con tu cuerpo, tus hormonas y tu bienestar íntimo
En un mundo donde el estrés, el cansancio y la desconexión con el cuerpo se han normalizado, Clínica Bioever presenta una experiencia diferente: un encuentro diseñado para detenerse, respirar y volver a escucharse.
“Slow Morning” nace como una experiencia exclusiva que une movimiento consciente, salud hormonal, bienestar íntimo, nutrición y conexión humana en un entorno elegante y cuidadosamente diseñado.
El próximo 20 de junio, el emblemático Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway acogerá esta mañana experiencial organizada por Clínica Bioever, centro especializado en longevidad, medicina preventiva y bienestar integrativo.
Más que un evento: una experiencia de autocuidado
La propuesta de “Slow Morning” parte de una idea sencilla pero poderosa: muchas veces el cuerpo habla antes de que aparezca la enfermedad, pero vivimos demasiado rápido para escucharlo.
Hormonas, descanso, energía, sexualidad, suelo pélvico, metabolismo o estrés crónico son factores que influyen silenciosamente en cómo nos sentimos cada día. Slow Morning busca abrir una conversación cercana, elegante y sin tabúes sobre estos temas, desde una mirada moderna e integrativa.
Flow Motion: despertar el cuerpo desde la calma
La jornada comenzará con una sesión de movimiento consciente dirigida por Gloria Morales (@atacadas), creadora del método Ballet Fit® y referente en movimiento y bienestar corporal.
Bajo el concepto “Flow Motion”, los asistentes vivirán una experiencia enfocada en movilidad, postura, control corporal y conexión cuerpo-mente, diseñada para liberar tensiones y recuperar ligereza y fluidez corporal.
Lejos del entrenamiento convencional, la propuesta busca activar el cuerpo desde la consciencia y el bienestar.
Hormonas, salud íntima y suelo pélvico
Uno de los momentos centrales del evento será la Bioever Talk “Mis Hormonas”, impartida por la Dra. Alena Ruiz Cámbara. Uróloga | Especialista en salud sexual y suelo pélvico. (@dra.hormona).
Durante esta charla se abordarán cuestiones cada vez más presentes en y mujeres y hombres adultos:
• Fatiga y falta de energía
• Cambios hormonales
• Alteraciones del sueño
• Salud sexual y bienestar íntimo
• Debilidad del core y suelo pélvico
• Impacto hormonal en la salud íntima.
La conversación tendrá un enfoque cercano, preventivo y práctico, orientado a comprender mejor cómo pequeños desequilibrios pueden afectar profundamente la calidad de vida.
Nutrición, pausa y conexión
Tras la sesión de movimiento, los asistentes disfrutarán de un Healthy Brunch Experience en un entorno privilegiado, concebido como un espacio para compartir, conversar y entender el bienestar también desde el placer y la nutrición consciente.
La experiencia finalizará con un “Connection Moment”, pensado para crear comunidad y conectar con personas que priorizan una relación más consciente con su salud y bienestar.
Una nueva forma de entender el bienestar
Con iniciativas como Slow Morning, Clínica Bioever continúa posicionándose como uno de los proyectos más innovadores en Canarias dentro del ámbito de la longevidad, la salud preventiva y el bienestar integrativo.
Lejos de los enfoques tradicionales, Bioever apuesta por experiencias donde ciencia, autocuidado, educación y bienestar emocional conviven en un mismo espacio.
SLOW MORNING BY CLÍNICA BIOEVER
Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
Sábado 20 de junio
10:00 h - 13:30 h aprox.
Plazas limitadas
80 € por persona
Incluye:
• Experiencia completa del evento
• Materiales y recursos
• Brunch saludable
• Acceso a comunidad post-evento
• Regalos especiales y accesos exclusivos a nuestros servicios
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