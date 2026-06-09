Sanidad dará preservativos gratis a jóvenes de 16 a 22 años en farmacias para frenar el aumento de las ITS

El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha a partir de 2027 una nueva medida dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 22 años: el acceso gratuito a preservativos en farmacias. La iniciativa busca responder al aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual en España y facilitar que la prevención no dependa del poder adquisitivo de cada joven. Según la información adelantada por Noticias Cuatro, los preservativos podrán recogerse en las farmacias mediante la tarjeta sanitaria.

Una medida contra el repunte de infecciones sexuales

La decisión llega en un contexto sanitario marcado por el crecimiento de infecciones como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el linfogranuloma venéreo. Sanidad considera que la prevención debe reforzarse especialmente entre la población joven, donde la pérdida de hábito en el uso del preservativo preocupa a los especialistas. El objetivo no es solo facilitar un producto gratuito, sino normalizar su uso y reducir barreras económicas, sociales y de acceso.

El Ministerio ya había avanzado esta línea de actuación en los últimos meses, dentro de su estrategia para reforzar la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En una nota de prensa oficial, Sanidad señaló que trabajaba en la financiación de preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años con el fin de facilitar el acceso y normalizar su utilización.

Más de 93.000 casos vigilados en 2024

Los datos explican la urgencia de la medida. En 2024 se notificaron en España 41.918 infecciones por Chlamydia trachomatis, 37.257 casos de infección gonocócica, 11.930 de sífilis y 1.996 de linfogranuloma venéreo. En conjunto, las cuatro infecciones principales sometidas a vigilancia superaron los 93.000 casos, según los datos difundidos por Sanidad y recogidos en el informe de vigilancia epidemiológica.

La evolución resulta especialmente llamativa desde la pandemia. La gonorrea es una de las infecciones que más preocupa por su ritmo de crecimiento y por la aparición de resistencias a antibióticos. Sanidad y los informes epidemiológicos apuntan a un incremento sostenido de las tasas en los últimos años, con especial incidencia entre hombres jóvenes.

Farmacias y diagnóstico precoz

La distribución en farmacias busca convertir estos establecimientos en un punto cercano de prevención. Para muchos jóvenes, acudir a una farmacia puede resultar más sencillo, rápido y discreto que solicitar el producto en otros espacios. La medida también pretende reducir el peso del precio como argumento para no utilizar protección en las relaciones sexuales.

Además del reparto de preservativos, Sanidad prevé facilitar kits de automuestra para que las personas puedan realizarse pruebas de ITS sin necesidad de pedir inicialmente la prueba a un médico. Esta segunda línea de actuación es clave porque muchas infecciones pueden cursar sin síntomas o con molestias leves, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de transmisión.

El preservativo vuelve al centro del debate

La caída en el uso del preservativo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de salud pública. El Ministerio recuerda que los preservativos son una herramienta eficaz frente al VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados cuando se utilizan de forma correcta y sistemática.

La gratuidad pretende lanzar también un mensaje: la prevención sexual no debe tratarse como un asunto secundario ni como una responsabilidad individual desligada de las políticas públicas. Sanidad quiere que el acceso a preservativos sea más fácil, especialmente para quienes empiezan su vida sexual o se encuentran en edades de mayor vulnerabilidad.

Nueve millones para prevención

El plan contará con una inversión superior a los nueve millones de euros, según la información publicada por Noticias Cuatro. Esa financiación se integrará dentro de una estrategia más amplia para reducir el impacto de las ITS y avanzar hacia la eliminación del VIH y las infecciones de transmisión sexual como problema de salud pública en 2030.

La hoja de ruta sanitaria no se limita al reparto de preservativos. Incluye campañas de información, reducción del estigma, mejora del diagnóstico, formación de profesionales y una respuesta más coordinada entre administraciones. Sanidad insiste en que las ITS no pueden abordarse únicamente desde la consulta médica, sino también desde la educación sexual, la prevención comunitaria y el acceso sencillo a recursos de protección.

Prevención, educación y menos estigma

El aumento de los casos ha reabierto el debate sobre la educación sexual en España. Los especialistas señalan que no basta con repartir preservativos si no se acompaña la medida de información clara, accesible y adaptada a los hábitos reales de la población joven. El desconocimiento, la vergüenza, la falta de percepción de riesgo y la normalización de prácticas sin protección siguen jugando un papel importante.

Por eso, la medida tiene una lectura sanitaria y también social. Que un joven pueda retirar preservativos gratis en una farmacia no resuelve por sí solo el problema, pero elimina una barrera concreta y manda un mensaje institucional: protegerse debe ser fácil, cotidiano y libre de estigmas.

Con la entrada en vigor prevista para 2027, Sanidad aspira a que esta iniciativa contribuya a contener una curva que lleva años al alza. La batalla contra las infecciones de transmisión sexual se libra en varios frentes, pero el preservativo vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia de prevención.