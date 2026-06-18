La V Jornada de Urgencias de Vithas impulsa la excelencia y la innovación en la atención urgente en toda la red hospitalaria del grupo

Vithas ha celebrado esta semana su V Jornada de Urgencias, un encuentro que ha reunido a más de 70 profesionales y expertos con el objetivo de compartir conocimiento e impulsar la excelencia, la innovación y la mejora continua en los servicios de Urgencias del grupo.

Con esta quinta edición, la compañía consolida su apuesta por estandarizar la calidad y la excelencia de la atención urgente en todos sus hospitales, un modelo pionero en la sanidad privada española impulsado tras la creación del Comité Corporativo de Urgencias en 2022.

Aval de sociedades científicas y enfoque en la calidad asistencial

La edición de este año, organizada por los comités corporativos de Urgencias y Pediátrico en el Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, ha contado con el aval de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). Durante dos jornadas, los expertos han abordado los principales retos de la atención urgente, con especial atención a la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la toma de decisiones en situaciones críticas.

También se ha puesto el foco en la humanización de la asistencia, destacando la importancia de la comunicación y la empatía en la atención sanitaria, así como en la incorporación de la innovación y la inteligencia artificial aplicada a la investigación y la práctica clínica.

En la apertura del encuentro, el CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, destacó el papel estratégico de los servicios de Urgencias dentro de la compañía, al considerarlos la “carta de presentación” de cada hospital. Subrayó que se trata de un espacio donde confluyen la excelencia clínica, la capacidad organizativa y el compromiso humano, y donde los pacientes deben encontrar tanto conocimiento científico como cercanía y confianza.

Cambio estructural y presión asistencial

La presidenta de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE), la doctora Mireia Puig, puso en valor el compromiso de Vithas con la mejora continua y la excelencia en un contexto de creciente presión asistencial, marcado por el aumento de la demanda en urgencias debido al envejecimiento de la población. Señaló además la necesidad de adaptar la organización y los modelos de trabajo a este cambio estructural, reforzando la formación continuada y la seguridad del paciente.

El director corporativo asistencial de Vithas, el doctor David Baulenas, clausuró la jornada destacando que los servicios de Urgencias representan la puerta de entrada del grupo para más de un millón de pacientes cada año. Subrayó que este ámbito supone uno de los mayores retos asistenciales para la red de 22 hospitales de la compañía, y que encuentros como este permiten compartir experiencias y buenas prácticas para avanzar hacia una atención más segura, eficiente y centrada en el paciente.

Formación práctica y reconocimiento a proyectos internos

La jornada también ha incluido talleres prácticos de simulación clínica y manejo del paciente politraumatizado, orientados a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos en situaciones de alta complejidad.

Además, el encuentro ha servido para reconocer el talento interno mediante la presentación de proyectos y la entrega de premios a las mejores iniciativas en urgencias de adultos y pediatría. Los proyectos premiados proceden de los hospitales Vithas Madrid Arturo Soria, Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.